MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCorona Virüsü son durum.. Türkiye'de 1 vaka tespit edildi.. Fahrettin Koca'dan virüs açıklaması
GeriDünya Corona Virüsü son durum.. Türkiye'de 1 vaka tespit edildi.. Fahrettin Koca'dan virüs açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 09:51, /

Corona Virüsü son durum.. Türkiye'de 1 vaka tespit edildi.. Fahrettin Koca'dan virüs açıklaması

Corona Virüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken, çıkış noktası olan Çin'de vaka sayısında azalma görüldüğü gelen ilk haberler arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yarısı yaptığı açıklamada Corona şüphesi olan bir vatandaşımızda test sonucu pozitif çıkmıştır açıklamasında bulundu. Bu şekilde Türkiye ilk vaka görülmüş oldu. Peki dünya genelinde son durum nedir? Corona Virüsü hangi ülkelerde kritik seviyede? İşte virüs hakkında gelen son dakika haberleri ve detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Corona Virüsü'nde korkutan tablo her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Avrupa'da bir çok ülkede virüs görülürken, İtalya ve İran'da kritik günler yaşanıyor. İtalya'da son verilere göre 10.149 kişi corona virüsüne yakalanırken, 724 kişi hastalıktan kurtuldu. 631 kişi ise hayatını kaybetti.

İtalya'da vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından bir çok bölge karantina altına alındı ve futbol maçları tüm organizasyonlar askıya alındı. Geçtiğimiz hafta eğitime ara verilmiş ve üniversiteler dahil eğitim durdurulmuştu. Gelen son dakika haberi ile ülkede kırmızı alarm ilan edildiği ve bir çok bölgenin karantina altında olduğu duyuruldu

Corona Virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken bugün itibari ile 119.132 bin kişiye ulaştı. Virüsten kurtulan kişiler 65.765 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4.284 oldu. Corona Virüsü'nün şuana kadar en çok etkili olduğu ülkelerden biri İran olurken, diğeri de İtalya olarak dikkat çekiyor. Gelen son dakika haberine göre KKTC'de bir Alman turistte Corona Virüsü saptandı.. İran'da ölümler sürerken, İtalya'da artan vaka sayısı ve ölümlerin ardından bir çok bölgede karantina uygulanıyor ve bir çok organizasyon askıya alındı. İşte dünya genelinde corona virüsünün ulaştığı son durum ve gelen son dakika bilgileri

2SAĞLIK BAKANI KOCA: SONUÇ POZİTİF ÇIKTI

SAĞLIK BAKANI KOCA: SONUÇ POZİTİF ÇIKTI


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi.

Koca, Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

Komşu ülkeler ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirleri uygulamadığını hatırlatan Koca, "Bizimse salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı." dedi.

Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.

"Verilere göre tanı erken konulmuştur"

Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır."

Koca, Türkiye'nin süreç boyunca bu olasılığa hazır olduğunu, yayılmayı önleyici tedbirler aldığını vurgulayarak, hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli ve hastane hazırlıklarının çok önceden bitirildiğini ifade etti.

"Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım"
Bu süreçte yurt dışı ile doğrudan veya dolaylı temasların olası sonucunun bir örnekte ortaya çıktığını dile getiren Koca, şunları söyledi:

"Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Tedbirlerde anahtar kelimemiz 14'tür. Yurt dışından dönenler için 14 gün kuralı. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Aynı şekilde büyük çoğunluğumuzun koronavirüse karşı alacağı tedbirler için de anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır."

"Koronavirüse karşı mücadeleyi planladık"

"Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir." diyen Koca, dünyayı uyarırken, aynı zamanda hazırlandıklarını ve koronavirüse karşı mücadeleyi planladıklarını ifade etti.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Bir veya birkaç vaka, salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz."

"Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez"

Riskin somut, tedbirlerin ise basit olduğunu vurgulayan Koca, koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını dile getirdi.

Koca, bir hastanın topyekun risk olmadığını, karantinaya alınmış bir hastanın da toplumu tehdit edemeyeceğini söyledi.

Bakan Koca, koronavirüs tanısının konulduğu hastanın hangi ilden olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim, akşam da açıklayabilirdim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi vardı, şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereği hissettik. Özellikle altını çizerek ifade ettiğim bir cümle oldu, hasta mahremiyeti. Bu dönemde bir ili, bir bölgeyi, bir hastaneyi bu anlamda gündemde tutmanın doğru olmadığına inanıyorum. Ben bu kadar net ifade ediyorum. Zaten bununla ilgili uluslararası boyutuyla da bildirilmiş olacak. Bunu da anlayışla karşılayın."

3İTALYADA KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ

İTALYA'DA KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.

4

Başbakan Conte, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, "Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.

5CORONA VİRÜS KKTCYE SIÇRADI

CORONA VİRÜS KKTC'YE SIÇRADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (corona virüs) tespit edildiğini açıkladı. Gelen son dakika haberinde Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.

6

Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın Balingen şehrinden pazar akşamı gelen 30 kişilik turist kafilesinin özel servisle Gazimağusa'daki bir otele götürüldüğünü ifade etti.

7

Kafiledeki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki kadın turistte koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Pilli, kafilenin bulunduğu Gazimağusa'daki otelin de karantinaya alındığını bildirdi. Enfekte turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

8

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 14 gün içinde koronavirüs hastalığı görülen ülkelerde bulunan ve ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri olanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu.

9YOLCU GEMİSİ OAKLAND LİMANINA DEMİRLEDİ

YOLCU GEMİSİ OAKLAND LİMANI'NA DEMİRLEDİ

Öte yandan California eyaleti açıklarında bulunan ve 21 kişide Kovid-19 tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi aynı eyaletteki Oakland Limanı'na çekildi. Oakland Limanı Sözcüsü Mike Zampa, yaptığı açıklamada, cuma günü 21 kişide Kovid-19 tespit edilen geminin bugün limana demirlediğini belirtti.

10

Gemideki durum odası yetkililerine maske dağıtıldığı ve tüm yolculara da kamaralarının kapıları açık olduğu müddetçe maske takmaları zorunluluğu getirildiği vurgulandı. Oakland Limanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, gemideki tüm yolcuların bugün tahliye edilmeyeceği belirtildi. Tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderilecek.

11İranda koronavirüse yakalanan rektör iyileşti

İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşti

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir iyileşerek görevinin başının döndü. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Rektör Kadir, virüsü yendi.

Kadir, karantinadan çıkarak yeniden görevinin başına döndü. Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kadir ile iki yardımcısı ve üniversitede görevli iki doktora 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 7 bin 161'e ulaşırken şu ana kadar 237 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 2 bin 394'ü ise iyileşerek taburcu edildi.

12Çin’de koronavirüs nedeniyle can kaybı 3 bin 139’a yükseldi

Çin’de koronavirüs nedeniyle can kaybı 3 bin 139’a yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıktı. Fucien'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 18'e yükseldi.Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.

13

Söz konusu can kayıplarının tamamı Kovid-19’un en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 139’a ulaştı.

14

Toplam vaka sayısı da 4 bin 794’ünün durumu ciddi olmak üzere 80 bin 754’e çıkarken, şüpheli vaka sayısı 349’a, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 16 bin 982’ye geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde görülen vaka sayısı da 115’e yükselirken, ülkeye yurt dışından gelen yabancı üke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası ise 69’a ulaştı.

15Fuciende çöken karantina oteli

Fucien'de çöken karantina oteli

Diğer yandan ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde cumartesi akşamı çöken ve Kovid-19 vakalarının karantina merkezi olarak kullanılan Şincia (Xinjia) Express Hotel’in enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından 59 kişi çıkarıldı. Bunlardan 18’i yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, 12 kişinin göçük altında olduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Olaya yönelik yapılan soruşturmada yetkililer otelin, birinci katında yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen bir kaza nedeniyle çöktüğü kaydetmiş, bina sahibinin gözaltına duyurmuştu.

16

Yerel hükümetin, söz konusu oteli Kovid-19 salgınının en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaleti ile Cıciang eyaletinin bazı bölgelerinden gelen kişilerin karantinası için tahsis ettiği ifade edilmişti. Çin'de, yeni tip koronavirüsün son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla insanlar Bahar Bayramı’yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları kentlere geri dönüyor.

17

Yerel hükümetler, kentlere dışardan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulunurken, karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.

18

Kovid-19’un insan vücudundaki kuluçka süresi, salgının ilk başlarında 14 gün olarak açıklanmıştı. Ancak Çin makamları bu kuluçka süresinin bazı hastalarda 27 güne kadar çıkabildiğini bildirmişti.

19

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

20

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

21İranda Corona Virüsten 43 ölüm daha...

İran'da Corona Virüs'ten 43 ölüm daha...


İran'da yeni tip Corona Virüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldiİranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 43 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Toplam vaka sayısının 595 kişi artarak 7 bin 161'e ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 394 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

22CORONA VİRÜSÜ ÜLKELERDE SON DURUM

CORONA VİRÜSÜ ÜLKELERDE SON DURUM


NATO, Brüksel’de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

KATAR

Katar'da koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.

İTALYA PANİKTE

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs(koronavirüs) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi. Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Ayrıca, Türkiye'nin komşusu Bulgaristan'da da koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Kovid-19, İtalya'da devlet görevlileri arasında yayılmaya devam ediyor. Dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi.

MODENA CEZAEVİNDE İSYAN

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Kovid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi. Frosinone'deki cezaevinde de mahkumların aynı gerekçeyle ek önlem talep ettiği ve cezaevini çevreleyen duvarı aşmaya çalıştıkları kaydedildi.

JAPONYA

Japonya’nın Gamagori kentinde koronavirüs teşhisi konan ve “bir tıbbi kurumda kendisine yer bulunana kadar evinde beklemesi” söylenen bir adam bilinçli olarak hastalığı yaymaya çalıştı. Japon basınına göre, ailesine “Virüsü yaymaya gidiyorum” diyen 50 yaşlarındaki adam iki ayrı bara gitti. Hasta, tedaviye alınırken kent yetkilileri halktan özür diledi.

GÖZLER KLİMADA

İNGİLİZ Daily Mail gazetesinin haberine göre, Singapur’da bir otelde tespit edilen koronavirüs vakalarının klimadan bulaştığı düşünülüyor. Odalarda yapılan incelemelerde klimalarda virüsün izine rastlandığı ifade edildi.

İRAN

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını bildirdi. En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan, Elburz, Merkezi ve Kazvin eyaletlerinde rastlandığını aktaran Cihanpur, 2 bin 134 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

ABD

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayılması tüketim alışkanlıklarını değiştirirken zincir mağazalar özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirmek durumunda kaldı.

New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri, herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi.

Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı.Market yöneticileri, müşteriler arasında zaman yaşanan kavgalara ve paniğe son vermek için çareyi bazı ürünlerin satışını 2 adetle sınırlandırdı, kapılarda polisler görevlendirildi.

New Jersey’in Bergen County, Teterboro kasabasında bulunan toptan satış marketi COSTSO önünde yoğunluktan sürücüler araçlarını park edecek yer bulamadı, girişlerde ve kasalarda uzun kuyruklar oluştu.

İTALYA

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi. Başbakan Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, "İki bölge oluşturduk. Bunlardan biri Lombardiya'yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama olacak." diye konuştu.

Şu andan itibaren ateşi 37,5 derece üstünde ve solunum enfeksiyonu olanların test sonuçlarına bakılmaksızın şiddetle evde kalmalarının tavsiye edildiğini dile getiren İtalya Başbakanı, virüsün yayılmasını önlemek ve hastanelere yüklenmekten kaçınmak için karantinadaki kişilere hareket kısıtlaması getirdiklerini kaydetti.

Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.

Karantina bölgelerinde müze, sinema, kültür merkezleri, kayak merkezleri, havuz ve spor salonları kapatıldığını aktaran Conte, bar, restoran ve kafe gibi tesislerin asgari 1 metre şartına uyması gerektiğini kaydetti. Karantinaya alınan tüm yerlerde okulların 3 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıklayan Başbakan Conte, ayrıca kendileri kararname üzerinde çalışırken, bunun basına sızmasına tepki gösterdi.

Başbakan Conte, "Bu yayın, hükumetin çalışmalarının doğruluğunu ve İtalyanların güvenliğini etkiler. Bu yayın, belirsizlik, güvensizlik, karışıklık yarattı ve bu kabul edilemez. Tüm bu kararların kaos yaratacağının farkındayız ama hepimiz, hem başkalarını hem kendi sağlığımızı korumalıyız. Bu kararın tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Conte’nin açıkladığı kararların imzalayacağı kararnamede yer alacağı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

FRANSA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti. Bunlardan 45'inin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Salomon, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11'den 16'ya yükseldiğini kaydetti. Salomon, ölenlerin 12'sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Jerome Salomon, ülke genelindeki hastanelerde koronavirüse karşı tedbirlerin artırıldığı sözlerini ekledi.Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 44 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 99’a çıktı.

23Corona virüs kâbusu Kültür Bakanı Franck Riester de yakalandı

Corona virüs kâbusu! Kültür Bakanı Franck Riester de yakalandı

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Fransız medyası, Kültür Bakanı Riesterın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Fransa'da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.

24Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs tespit edildi

Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs tespit edildi

Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu da sınır kapılarındaki önlemlerin artırılması kararını aldı.

25

Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını ile ilgili ülkelerinde de görüldüğü açıklamasını yaparak, Güney Kıbrıs Rum kesiminde yaşayan 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Bakan Yoannu, koronaviris tespit edilen hastalardan birinin İtalya’dan, diğerinin ise İngiltere’den geldiğinin belirlendiğini söyledi. Hastalardan 25 yaşındaki bir genç olduğunu kaydeden Yoannu, "Bu gencimiz İtalya’nın Milano kentine tatile gitmiş. Dönüşte ise kendisinde koronavirüs tespit edildi" dedi. Diğer vakanın ise 64 yaşındaki bir kişi olduğunu ifade eden Yoannu, "İngiltere’den gelen bu kişi Lefkoşa’daki bir hastanede çalışıyor" dedi.

Yeni vakaların çıkabileceği yönünde endişelerin de olduğunu belirten Rum Bakan, "Her konuda hazırlıklı olduklarını" belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi