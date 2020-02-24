Corona Virüsü: İran, Çin ve İtalya'da son durum.. Vaka sayısı artıyor, endişe büyüyor! Türkiye'de Koronavirüsü var mı?
Corona Virüsü her geçen gün korkutucu bir hal almaya devam ediyor. En son en yakın sınırımızda olan ülkelerden biri olan İran'da ortaya çıkan Corona Virüsünde vaka sayısı artış gösterirken, Türkiye, İran ile hava sahası ve kara sınır kapılarını geçici olarak kapattı. Vatandaşlar yaşanan gelişmelerin ardından Corona Virüsü haberlerinde son dakika gelişmelerini takip ederken bir yandan da ülkemizde Corona Virüsü var mı sorusunun cevabını arıyorlar. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir açıklama yaparak Türkiye'de Corona Virüsü olmadığını ve İran ile ilgili aldıkları tedbirleri detayları ile anlattı. İşte Corona Virüsünde Çin, İran ve İtalya da yaşanan son dakika gelişmeleri ve gündeme gelen son haberler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dünya genelinde 79.360 bin vaka görülürken, Corona Virüsü'nden tedavi olarak kurtulan kişi sayısı 24.963 oldu. Dünya genelinde ölü sayısı 2.619'a yükselirken, son günlerde meydana gelen ölümlerin çoğu İran ve Çin'de gerçekleşti.
2
Aktarılan son verilere göre İtalya'da 157 kişide görülen Corona Virüsü yüzünden 3 kişi hayatını kaybetti. 2 Kişi de tedavi edildi.
3
İran'dan gelen son dakika haberlerine son olarak Corona Virüsüne yakalanmış 43 vaka bulunuyor. Bu hastalardan henüz kurtulan olmazken, İran'da 8 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, cuma günü ülke genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 109 ölüm ve 397 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Gelen son dakika bilgisine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 360 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca İran'da 10 yeni corona virüsü vakası tespit edildi, 1 kişi daha hayatını kaybetti.İranda virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
5
Komisyon, önceki gün ise 118 ölüm, 889 korona virüsü vakası olduğunu duyurmuştu. Salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti.
Çin ana karasında 76 bin 288, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 5, Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, Tayvan, Filipinler, Fransa ve İtalya'da iki kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
6
Çin Adalet Bakanlığı, üç eyaletteki beş cezaevinde kalan 500’den fazla mahkumun korona virüsünden etkilendiğini açıkladı. Açıklamada, vakalardan 271’inin Hubei eyaletinde görüldüğü aktarıldı. Pekin yönetiminin, cezaevindeki salgın durumunu incelemek üzere özel bir ekip görevlendirdiği belirtilirken, ülke genelindeki tüm cezaevlerine kontrol ve önleme çalışmalarını sıkılaştırma çağrısı yapıldı. Çinli uzman Xiang Nijuan, yeni korona virüsünün bulaşıcılık derecesinin düştüğünü savundu.
Xiang, daha önce bir kişinin virüsü 2 ila 3 kişiye bulaştırdığının, şimdi ise bu sayının 1’in altına indiğinin tespit edildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarından oluşan ekibin bugün Wuhan kentine gideceği aktarıldı.
7
Çin'den kafaları karıştıran iddia! Koronavirüs sil baştan
Dünyayı sarsan koronavirüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.. İran'da hızla yayılan virüse karşı Türkiye ve Irak önlemlerini arttırdı. İran'da halk panik içinde. Ülkede sağlık yetkililerinin peşi sıra yaptığı açıklamalar, tablonun ne kadar kötüye gittiğini gözler önüne seriyor. DSÖ'den uluslararası topluma flaş çağrı geldi... Avrupa'da korona can almayı sürdürüyor! KKTC'de korkutan şüphe: Karantinaya alındı. Çin'de yapılan yeni araştırmalarda, kafaları karıştıran iddialar ortaya atıldı.
8
Çin'in virüste keskin bir düşüş olduğunu açıklamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı geldi: Yayılma potansiyeli daha yüksek
9
Dünyada etkisi altına alan koronavirüste vaka ve ölüm sayısı giderek artıyor....İşte virüsle ilgili son tüm gelişmeler. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2444'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu. Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.
10
Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi. Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.Çin Cumartesi günü yeni ölümlerde ve koronavirüs vakalarında keskin bir düşüş bildirdi ancak dünya sağlık yetkilileri diğer ülkelerde yeni enfeksiyonlar artmaya devam ettikçe salgın hakkında tahminlerde bulunmanın çok erken olduğu konusunda uyardı. Çinli yetkililer, Cuma günü bir gün önce 889 olan yeni vaka sayısının 397'ye düştüğünü açıkladı. Yeni vaka sayılarının Güney Kore, İran, İtalya ve Lübnan gibi ülkelerde ise arttığı belirtildi.
11
Dünya Sağlık Örgütü yeni Çin vakalarında bildirilen düşüşü memnuniyetle karşıladı, ancak Çin'in seyahat geçmişi veya teyit edilen bir vaka ile temas gibi net bir bağlantısı olmayan başka yerlerde yeni enfeksiyonların sayısından endişe duyduğunu söyledi. DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, “En büyük endişemiz COVID-19'un (yeni virüs) daha zayıf sağlık sistemlerine sahip ülkelerde yayılma potansiyelinin daha yüksek olmasıdır” dedi.KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir hasta koronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
12
KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önlem amaçlı 74 yaşındaki G.E’nin hastanede gözlem altına alındığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, hasta ile ilgili testlerin Türkiye’ye gönderileceğini sonrasında bir açıklama yapılacağını kaydetti.Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da, hasta ile ilgili bir şüphenin olduğunu ve bu nedenle Lefkoşa’ya sevk edildiğini açıkladı. G.E’nin, doktorlara Dubai’ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.
13
DHA’ya açıklama yapan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk ettik" dedi. Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai’de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi.
14
Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti. 74 yaşındaki G.E’nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın da konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.