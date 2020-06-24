Corona virüsü 24 Haziran tablosu ve son durum bilgileri: Türkiye koronavirüs vaka iyileşen ve ölüm sayısı - Covid 19 haritası
Sağlık Bakanlığı corona virüs günlük tablosu son dakika verilerle güncelleniyor. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran koronavirüs tablosundaki son verileri duyurdu. Bakan Koca, Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastanın yoğun bakımda olduğunu bildirdi. ve 3 ildeki yoğun bakım hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Son 24 saat verilerine göre korona virüs tablosunda dünkü vefat sayısı 27 olarak duyurdu, iyileşen sayısı 1. 315 olarak açıklandı. İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 1 haftada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyon 270 bini aştı. İşte, Corona Virüs 24 Haziran Türkiye ve dünyada tablosu vaka ve ölüm sayısı son tablosu ve Koronavirüs haritasında son 24 saat verileri...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmelerini ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyon 270 bini ve can kaybı 476 bini aşarken, iyileşen sayısı ise 5 milyona yaklaştı.
ABD'de vaka sayısı 2 milyon 370 bine, can kaybı 122 bin 407'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 984 bini geçti.
Salgından en fazla etkilenen New York kenti, bugün ikinci faz normalleşmeye başladı.
Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 90 bine ulaşırken, can kaybı 50 bin 737'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 579 bin 226 olarak açıklandı.
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 592 bin 280'e, can kaybı 8 bin 206'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı 344 bin 416 oldu.
Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 13 bin 273 artarak 440 bin 183'e ulaşırken, 14 bin 15 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 248 bin 129 kişinin iyileştiği bildirildi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 647'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 305 bin 289'a yükseldi.
İspanya'da toplam vaka sayısı 293 bin 584'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 28 bin 324 olarak güncellendi. Kovid-19'a karşı mücadelede ülke genelinde "yeni normal" süreci başlasa da salgında ikinci dalga görülen yerlerde tedbirler tekrar artırıldı.
İtalya'da ise can kaybı 34 bin 657'ye, toplam vaka sayısı 238 bin 720'ye, iyileşenlerin sayısı 183 bin 4262'ya ulaştı.
Fransa'da can kaybı 29 bin 663'e yükselirken, vaka sayısı 160 bin 750, iyileşen sayısı da 74 bin 372 olarak açıklandı.
Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasında büyük ölçüde son aşamaya gelinen Fransa'da okullar ve sinemalar açıldı.
Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı. Bugün 42 bin 982 test yapılırken, bin 268 yeni vaka tanısı konuldu, bin 315 kişi ise iyileşti.
Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;
Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.
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Sağlık Bakanı Koca, 22 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 41 bin 413 olurken, bin 212 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaynı 4 bin 974’e yükseldi. Son 24 saatte bin 293 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.
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FAHRETTİN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: “İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla.” 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220’dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası.
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21 HAZİRAN TÜRKİYE SON DURUM TABLOSU
Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 592 bin 280’e, ölü sayısı 8 bin 206’ya çıktı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 600 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 592 bin 280’e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 95 artarak 8 bin 206’ya, iyileşen sayısı 4 bin 705 artarak 344 bin 416’ya yükseldi.
Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,3 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 32,5’inde semptom görülmedi.
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Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1068 artarak 215 bin 14’e, ölü sayısı 20 artarak 3 bin 617’ye çıktı.
Toplam test sayısı 17 milyonu geçti
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 291 bin test yapıldı, bugüne kadar yapılan test sayısı 17 milyon 200 bini geçti ve 312 bin kişi gözetim altında tutuldu.
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.
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İspanya'da toplam vaka sayısı 293 bin 352'ye çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 28 bin 323 olarak güncellendi. Sağlık Bakanlığı ise salgından son bir haftada 29 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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İtalya'da ise can kaybı 34 bin 634'e, toplam vaka sayısı 238 bin 449'a, iyileşenlerin sayısı 182 bin 893'e ulaştı.
Fransa'da can kaybı 29 bin 640'a yükselirken, vaka sayısı 160 bin 377, iyileşen sayısı da 74 bin 312 olarak açıklandı.
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Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.
Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.
Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 944 artarak 426 bin 671'e ulaşırken, 13 bin 695 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 237 bin 50 kişinin iyileştiği bildirildi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 632'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 304 bin 331'e yükseldi.
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THY 3 ay aradan sonra Saraybosna seferlerine başladı
Salgın nedeniyle ara verilen Türk Hava Yollarının (THY) Saraybosna-İstanbul uçak seferleri, 3 aylık aranın ardından yeniden başladı.
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Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesindeki Tıbbi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS) tarafından yürütülen Kovid-19 aşı adayının klinik deneylerinde ikinci aşamaya geçildiği bildirildi.
Irak futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Radi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Singapur'da Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Müslümanlar, 26 Haziran'dan itibaren camilerde sınırlı sayıda kişi ile ibadet edebilecek.
Fas hükümeti, salgın nedeniyle durdurulan iç hat uçuşları, şehirlerarası ulaşım ve ticari faaliyetlere perşembe gününden itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.
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İngiltere'de Kovid-19 önlemleri 4 Temmuz'da büyük oranda kaldırılacak
İngiltere Başbakanı Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasına, Kovid-19 önlemlerindeki yeni değişliklerle ilgili bilgi verdi.
Kovid-19 oranının haziranda düştüğünü ve her gün yüzde 2-4 arasında bir azalma görüldüğünü kaydeden Johnson, hükümetin "şu anda hastanelerin kapasitesini aşacak ikinci bir Kovid-19 riski olduğuna inanmadığını" söyledi.
Johnson, gevşeme adımları kapsamında 2 metrelik sosyal mesafe kuralında değişikliğe gidildiğini bildirerek, 2 metrenin sağlanamadığı durumlarda bazı kurallara uyulması koşuluyla 1 metrelik sosyal mesafe uygulanabileceğini ifade etti.
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Başbakan Johnson, bu tedbirleri ise toplu ulaşım araçlarında maske takılması, el yıkama, iş yerlerinde plastik koruyucular kullanılması ve açık havada bulunma olarak sıraladı.
Ekonomi yeniden açılıyor
4 Temmuz'dan itibaren yeni adımlar atılacağını duyuran Johnson, artık 2 ayrı haneden üyelerin sosyal mesafeye uyma şartıyla içeride buluşabileceğini dile getirdi.
Johnson, restoranların ve barların 4 Temmuz'da yeniden açılmasına izin verileceğini kaydederek, kuaförler, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurdu.
Başbakan Johnson, ibadet yerlerinin yeniden kapılarını açabileceğini ve düğünlere de en fazla 30 kişiye kadar izin verileceğini bildirdi.
Ancak kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve bowling salonlarının kapalı kalmaya devam edeceğini belirten Johnson, hükümetin orkestra konserleri ve tiyatro oyunlarının da mümkün olan en kısa sürede devam etmesini sağlamak için sanat camiasıyla çalışacağını aktardı.
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"Hayat, mağazalarımıza, sokaklarımıza geri dönüyor"
Johnson, diğer ülkelerde görüldüğü üzere salgının yeniden artabileceği uyarısında bulunarak, böyle bir durumda hükümetin gerekirse ülke çapında kısıtlama uygulamaktan tereddüt etmeyeceğini söyledi.
Halkı, "ellerini yıkamaya ve mümkün olduğunca diğer kişilerden 2 metre uzakta durmaya" çağıran Johnson, "Bugün, uzun ulusal kış uykumuzun sona ermeye başladığını söyleyebiliriz. Hayat, mağazalarımıza, sokaklarımıza ve evlerimize geri dönüyor." dedi.
Normalleşme adımları
İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek, egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.
Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.
Kovid-19'dan 42 bin 600'den fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.