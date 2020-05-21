Corona virüs son durum tablosu: Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayıları Covid 19 haritası
Corona virüs Sağlık Bakanlığı son durum bilgileri, korona virüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısıyla güncellenmeye devam ediyor. Koronavirüs günlük tablosunda yer alan son bilgilere göre Türkiye'de yoğun bakım hasta sayısı düşerken, coronavirüs iyileşen hasta sayısı her geçen gün artıyor. 20 Mayıs korona virüs Türkiye takvimini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 1000'in altına düşerek 972 olarak kaydedildiğini duyurdu. Türkiye corona virüs tablosundan olumlu haberler gelirken, dünyada korona virüs salgınından vaka sayısı son dakika güncelleniyor. Son gelen bilgilere göre, İspanya'da corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artış gösterdi. İtalya'dan da corona virüs normalleşme adımlarıyla ilgili önemli bilgiler geldi. Corona virüs salgınının kritik noktalarından olan ABD'de ise ölüm sayısı son 24 saatte 422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi. Böylece dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü ABD'yi, Rusya, Brezilya ve İspanya izlemiş oldu. İşte, Türkiye ve dünyada corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu bilgileri ve corona virüs yoğunluk haritası...
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Son dakika corona virüsü haberleri gün gün güncellenmeye devam ediyor. Son bilgilere göre 20 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı Covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 152 bin 587 oldu. Günlük iyileşen hasta sayısı ve günlük vaka sayısı ise koronavirüs tablosunu değiştirdi. Tabloya göre son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, toplam can kaybı 4 bin 222 oldu. Dünyada corona virüs tablosunda ise vaka sayısı 4 milyon 955 olarak belirtildi. Ölüm sayısı ise 325 bin 810 olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyonu aştı. İşte, corona virüsü son durum ve korona virüsü dünya haritası tablosuna göre ölüm ve vaka bilgileri...
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TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.
Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu.
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VAKA SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" dedi.
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BAKAN KOCA'DAN HES KODU AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hayatı yeniden planlıyoruz. Yeniden planlanan hayattan virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz." dedi. "Bayramdan sonrası günler daha özgür olacak." diyen Koca, "Bayram günleri için veremediğim haberleri sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir." ifadelerini kullandı. "Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak." diyen Bakan Koca, "Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz." dedi.
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ABD'DE SON DURUM
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 967 artarak 1 milyon 595 bin 81'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1422 artarak 95 bin 16'ya çıktı.
ABD'yi 317 bin 554 vakayla Rusya, 294 bin 152 vakayla Brezilya ve 279 bin 524 vakayla İspanya izliyor.
Salgının merkezi New York
New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.
Şimdiye kadar 364 bin 249 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 758 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 152 binden fazla vakayla New Jersey ve 100 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.
ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 178 bine, iyileşen hasta sayısı da 371 bine yaklaştı.
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İNGİLTERE'DE SON DURUM
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 363 artarak 35 bin 704'e yükseldi.
Kültür Bakanı Oliver Dowden'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hastanelerde, huzurevlerinde ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 363 artarak 35 bin 704 oldu.
Vaka sayısı da 2 bin 472 artışla 248 bin 293'e çıkarken son 24 saatte yapılan 177 bin 216 testle toplam test sayısı 2 milyon 962 bin 227'ye yükseldi.
Bu arada Dowden, değişik kurumların yaptığı yardım kampanyalarında şimdiye kadar 800 milyon sterlin toplandığını söyledi.
Spor ve sanat etkinliklerinin yokluğunun ülkede "oldukça garip" bir duyguya yol açtığını dile getiren Dowden, spor ve sanat endüstrisinin ayağa kalkmasına yardımcı olmak için aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu yeni bir görev gücü oluşturulduğunu belirtti.
Dowden ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum günü dolayısıyla her yıl yayınlanan "onur listesi"nin salgınla mücadelede yer alan "kahramanların" eklenebilmesi için sonbaharda açıklanacağını duyurdu.
İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise ilk sırada bulunuyor.
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İSPANYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 888'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 83 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 95'e yükseldi. Günlük ölüm sayısının dört gündür art arda 100'ün altında olması dikkati çekti.
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Virüsten hayatını kaybedenlerden 40'ının, Madrid'in ardından Kovid-19'un en fazla görüldüğü özerk bölge Katalonya'da olması dikkati çekti. Katalonya'da toplam ölü sayısı 6 bin 21 oldu.
Madrid'de ise son 24 saatteki 18 artışla toplam ölü sayısının 8 bin 912 olduğu bildirildi.
Bakanlık, salgında ölenlerin sayısını 27 bin 888 olarak açıkladı.
PCR testlerine göre son 24 saatteki yeni vaka sayısının 416 olduğu ve toplamda 232 bin 555'e çıktığı bildirildi.
Yeni Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 31'i acil servis olmak üzere 214'ünün hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 14 Mart'ta ilan edilen ve 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin 7 Haziran'a kadar uzatılması için bugün meclisin onayını isteyen tezkereyi sundu.
Akşam saatlerinde yapılacak oylamayla tezkerenin meclisten geçmesi bekleniyor.
Kademeli normalleşme kapsamında 18 Mayıs'tan bu yana ülkenin yüzde 70'inde ikinci aşamaya geçilirken dört aşama olarak belirlenen sürecin haziran ayı sonunda ülke genelinde tamamlanması öngörülüyor.
Hükümet, engelli veya sağlık sorunu bulunmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese yarından itibaren en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.
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İTALYA'DA SON DURUM NE?
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a yükseldi.
Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 2 bin 377'lik düşüşle 62 bin 752'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 227 bin 364 oldu.
İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 881 artarak 132 bin 282'ye çıktı.
Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a ulaştı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 716 olan sayı, bugün 676'ya geriledi.
Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 171 bin 719 test yapıldı.
Ülkede salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 65 oldu.
Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, Senato çıkışı yaptığı açıklamada, gençlerin toplanıp parti yapması için doğru zaman olmadığını ifade ederken, bunun virüsün yayılma eğrisini tırmandıracağı uyarısında bulundu.
Conte, salgının kontrol altına alındığı için 18 Mayıs itibarıyla sokağa çıkmak için gerekli izin belgesi uygulamasını kaldırdıklarını ancak bunun bütün önlemlerin kalktığı anlamına gelmediğini kaydetti.
Diğer yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli de Parlamentoda, bölgeler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı 3 Haziran'dan itibaren ülke genelinde bütün havaalanlarının açılacağını belirtti.
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DÜNYA GENELİNDE İYİLEŞEN SAYISI 2 MİLYONU AŞTI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyonu aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 4 bin 978 kişi hastalığı yenmeyi başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (365 bin 747), İspanya (196 bin 958), Almanya (156 bin 900), İtalya (132 bin 282), Türkiye (113 bin 987), Brezilya (106 bin 794), İran (98 bin 808), Rusya (85 bin 392) Çin (78 bin 244) ve Fransa (63 bin 354) oldu.
Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 51 bin 800'e ulaşırken, virüs nedeniyle 327 bin 748 kişi hayatını kaybetti.
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ARAP ÜLKELERİNDE VAKA SAYISI ARTIYOR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 194'e, Kuveyt'te 124'e, Katar'da 16'ya, Umman'da 28'e yükselirken, Lübnan, Bahreyn ve Filistin'de vaka sayıları arttı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 194'e, Kuveyt'te 124'e, Katar'da 16'ya, Umman'da 28'e yükselirken, Lübnan, Bahreyn ve Filistin'de vaka sayıları arttı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 194'e yükseldiği belirtildi.Ülkede 25 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 48'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 37 olduğu aktarıldı.
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RUSYA'DA SON DURUM TABLOSU
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 ile mücadele konusunda yetkililer ile yaptığı toplantıda, son 3 gündür virüse yakalananların sayısında azalma görüldüğünü belirtti.
İlk defa vaka artış oranının yüzde 3’ün altına düştüğünü kaydeden Mişustin, "Bugün ilk defa iyileşenlerin sayısı günlük vaka sayısından daha fazla oldu." dedi.
Sağlık sistemi üzerindeki yükün azalmaya başladığını ifade eden Mişustin, "Bu, durumun yavaş yavaş iyiye gittiğini göstermektedir." diye konuştu.
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14 bölgede kısıtlamalar kaldırılıyor
Mişustin, ülkede 17 bölgenin salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması için gereken kriterleri sağladığını belirterek, "17 bölgenin 14’ünde ‘ilk aşama’ çerçevesinde uygun kararlar alındı ve kısıtlamalar kaldırılıyor.” şeklinde konuştu.
Rusya’da, son 24 saatte 8 bin 764 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 308 bin 705’e, ölü sayısı 135 artarak 2 bin 972’ye ulaştı. İyileşen sayısı ise 9 bin 262 artarak 85 bin 392’ye çıkmıştı.
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AŞI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamada, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacılarının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ERÜ tarafından desteklenen projeler kapsamında Kovid-19'a karşı iki farklı teknolojiyle hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19’a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde denemelerine 15 Mayıs itibarıyla başlandığı ifade edilerek, devam eden süreçte hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği kaydedildi.