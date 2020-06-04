Corona Virüs (Koronavirüs) 4 Haziran tablosunda son durumu: Türkiye'da kaç vaka var ve ölüm sayısı nedir? Covid 19 haritası

Fransa'da kafe ve restoranlar açıldı



İtalya'da ise can kaybı 33 bin 530'a, toplam vaka sayısı 233 bin 515'e, iyileşenlerin sayısı da 160 bin 92'ye ulaştı.



Fransa'da can kaybı 28 bin 940'a yükselirken, vaka sayısı 189 bin 220, iyileşen kişi sayısı da 68 bin 812 oldu. Ülkede 2,5 aydır kapalı olan kafe, bar ve restoran gibi birçok işletme yeniden açıldı.