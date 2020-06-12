Corona Virüs 12 haziran vaka ve ölüm sayısı.. Türkiye tablosunda son durum: Covid 19 risk haritası ve güncel veriler

Barcelona Kulübü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kuralları ihlal ederek, bir doğum günü kutlamasına katılan futbolcusu Nelson Semedo'yu takımdan ayrı çalıştırıyor.



İran'da birçok eyalet "kırmızı bölge" olarak belirlendi



İtalya'da ise can kaybı 34 bin 167'ye, toplam vaka sayısı 236 bin 142'ye, iyileşenlerin sayısı 171 bin 338'e ulaştı.



Fransa'da can kaybı 29 bin 346'ya yükselirken vaka sayısı 155 bin 561, iyileşen kişi sayısı da 72 bin 149 olarak açıklandı.



İran'da ise can kaybı son 24 saatte 78 artarak 8 bin 584'e yükseldi. Vaka sayısının 2 bin 218 artarak 180 bin 156'ya ulaştığı ülkede 142 bin 663 kişi iyileşti.



Ülkede, Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Kürdistan ve Kirman'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiği açıklandı.



Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da vaka sayıları arttı



Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, üye ülkeler ve Schengen bölgesindeki ülkelerin salgın sonrasında uygulamaya başladığı kısıtlamaların 15 Haziran'da kaldırmasını önerdi.



Belçika'da, temmuz ve ağustos için planlanan düğünlerin yüzde 95'i salgın nedeniyle iptal edildi.



Salgın nedeniyle üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı seferlerinin yeniden başlamasıyla Almanya’nın başkenti Berlin’den de Türkiye’ye uçuşlar gerçekleştirildi.



Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da, salgınla mücadele kapsamında getirilen tedbirlerin büyük oranda kaldırılmasının ardından günlük yeni vaka sayıları tekrar artmaya başladı.



Malezya ve Brunei'deki Müslümanlar bu yıl hacca gidemeyecek



Malezya hükümeti, salgın nedeniyle ülkedeki Müslümanlar için hac ibadetini bir yıl erteleme kararı alırken, Brunei'de de hac organizasyonunun bu yıl yapılmayacağı açıklandı.



Yemen'deki Doktorlar ve Eczacılar Sendikası, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen doktor sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.



Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Merkez Hapishanesinde 268 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.



Salgını tamamen bitirdiğini açıklayan Doğu Afrika ülkesi Eritre’de 25 gün sonra yeni vaka tespit edildi.



Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında yurt içi uçak seferlerinin 18 Haziran'da başlayacağı bildirildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek.