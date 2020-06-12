Corona Virüs 12 haziran vaka ve ölüm sayısı.. Türkiye tablosunda son durum: Covid 19 risk haritası ve güncel veriler
Corona Virüs salgınında dünya geneli toplam vaka sayısı 7.547.702 kişi olarak güncellendi. Dünya genelinde 422.058 kişi hayatını kaybederken, 3.563.534 kişi de koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. ABD'de vaka sayısı 2 milyonu aşarken, korkutan tablo artarak devam ediyor. Amerika'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke ise 802.828 kişi ile Brezilya. Son günlerde artan vaka sayısı ile bir anda 300 bin vakaya ulaşan Hindistan'da ise 8 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki son durum tablosunu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıkladı ve uyarılarını sürdürdü.
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Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 540 bini, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 820 bini, can kaybı ise 420 bini aştı.
ABD'de vaka sayısı 2 milyon 77 bine yükselirken can kaybı 115 bine ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 810 bini geçti.
ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran Cuma Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurdu. Chicago kentinde Kovid-19 nedeniyle akciğerinde ağır hasar oluşan genç bir kadına çift akciğer nakli yapıldı.Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 787 bin 489'a, can kaybı 40 bin 276'ya çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 396 bin 692 olarak açıklandı.
Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 502 bin 436'ya, can kaybı 6 bin 532'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 261 bin 150 oldu.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 41 bin 279'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 291 bin 409'a yükseldi.
İspanya'da toplam vaka sayısı 289 bin 787'ye çıkarken son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölüm sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da dört günden beri Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Haziran corona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca test sayısının 2.5 milyona ulaştığını duyurarak, vakaların %85’inin iyileştiğini açıkladı. İşte, Bakan Koca'nın açıklaması
Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin
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Corona virüs günlük tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 922 vaka sayısı olduğu 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca tabloya göre toplam vaka sayısının 173. 036 olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 746'a yükseldi. Bugün toplam 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 173 bin 36 oldu. Bugünkü 2 bin 241 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 146 bin 839'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 280, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 631” olduğunu ifade etti.
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Barcelona Kulübü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kuralları ihlal ederek, bir doğum günü kutlamasına katılan futbolcusu Nelson Semedo'yu takımdan ayrı çalıştırıyor.
İran'da birçok eyalet "kırmızı bölge" olarak belirlendi
İtalya'da ise can kaybı 34 bin 167'ye, toplam vaka sayısı 236 bin 142'ye, iyileşenlerin sayısı 171 bin 338'e ulaştı.
Fransa'da can kaybı 29 bin 346'ya yükselirken vaka sayısı 155 bin 561, iyileşen kişi sayısı da 72 bin 149 olarak açıklandı.
İran'da ise can kaybı son 24 saatte 78 artarak 8 bin 584'e yükseldi. Vaka sayısının 2 bin 218 artarak 180 bin 156'ya ulaştığı ülkede 142 bin 663 kişi iyileşti.
Ülkede, Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Kürdistan ve Kirman'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiği açıklandı.
Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da vaka sayıları arttı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, üye ülkeler ve Schengen bölgesindeki ülkelerin salgın sonrasında uygulamaya başladığı kısıtlamaların 15 Haziran'da kaldırmasını önerdi.
Belçika'da, temmuz ve ağustos için planlanan düğünlerin yüzde 95'i salgın nedeniyle iptal edildi.
Salgın nedeniyle üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı seferlerinin yeniden başlamasıyla Almanya’nın başkenti Berlin’den de Türkiye’ye uçuşlar gerçekleştirildi.
Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da, salgınla mücadele kapsamında getirilen tedbirlerin büyük oranda kaldırılmasının ardından günlük yeni vaka sayıları tekrar artmaya başladı.
Malezya ve Brunei'deki Müslümanlar bu yıl hacca gidemeyecek
Malezya hükümeti, salgın nedeniyle ülkedeki Müslümanlar için hac ibadetini bir yıl erteleme kararı alırken, Brunei'de de hac organizasyonunun bu yıl yapılmayacağı açıklandı.
Yemen'deki Doktorlar ve Eczacılar Sendikası, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen doktor sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.
Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Merkez Hapishanesinde 268 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.
Salgını tamamen bitirdiğini açıklayan Doğu Afrika ülkesi Eritre’de 25 gün sonra yeni vaka tespit edildi.
Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında yurt içi uçak seferlerinin 18 Haziran'da başlayacağı bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek.
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Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 719 bin 449'a, can kaybı 37 bin 840'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 325 bin 602 olarak açıklandı.
Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 485 bin 253'e, can kaybı 6 bin 142'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 242 bin 397 oldu.
Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibarıyla kaldırıldı.
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İspanya'da iki gündür yeni ölüm kaydedilmedi
İspanya'da toplam vaka sayısı 289 bin 46'ya çıkarken son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölüm sayısı 27 bin 136'da kaldı. Bugünkü veriler ışığında İspanya'da iki gündür yeni can kaybı kaydedilmedi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 883'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 289 bin 140'a yükseldi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı salgın nedeniyle iptal edildi.
İngiltere'de hükümet, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 40 binin üzerinde olduğunu duyursa da Ulusal İstatistik Kurumu gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini bildirdi.
İtalya'da ise can kaybı 34 bin 43'e, toplam vaka sayısı 235 bin 561'e, iyileşenlerin sayısı da 168 bin 646'ya ulaştı.
Fransa'da can kaybı 29 bin 296'ya yükselirken vaka sayısı 154 bin 591, iyileşen kişi sayısı da 71 bin 506 olarak açıklandı. Ülkede hükümetin salgın yönetimine ilişkin soruşturma açıldı.
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İran'da cuma namazı kılınabilecek
İran'da ise can kaybı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi. Vaka sayısının da 2 bin 95 artarak 175 bin 927'ye ulaştığı ülkede 138 bin 457 kişi iyileşti.
Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Kovid-19 teşhisi konulan 3 kadının sağlıklı bebekler dünyaya getirdiği belirtildi.
Tahran ve Fars eyaletine bağlı tüm kentlerde 103 gün aradan sonra maske ve kişisel seccade şartıyla cuma namazı kılınacağı bildirildi.
Katar'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetileceği açıklandı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede daha önce mayıs ya da haziran aylarında beklenen vaka sayılarında ulaşılacak tepe noktasının, yeni yapılan tespitlere göre temmuz sonu ya da ağustos ayı içinde gerçekleşeceğini ifade etti.
Kenya'da 81 sağlık çalışanında virüs tespit edildi.
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Umman'da yaz turizm sezonunun başlaması sebebiyle Kovid-19 önlemleri kapsamında 4 vilayetin karantinaya alındığı duyuruldu.
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Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 89'a, Bahreyn'de 32'ye yükselirken, Fas ve Libya'da vaka sayıları arttı.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kaybının 89'a çıktığı belirtildi.
Toplam vaka sayısının 19 bin 954 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 6 bin 623'e ulaştığı bilgisi verildi.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye çıktığı aktarıldı.
Açıklamada, toplam vaka sayısının 16 bin 667'ye, iyileşen hasta sayısının ise 11 bin 487'ye ulaştığı bildirildi.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 8 bin 533'e çıktığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 570'e ulaştığı aktarıldı.
Libya
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede 19 kişinin daha enfekte olduğu duyuruldu.
Açıklamada, şu ana kadar ülkede tespit edilen vaka sayısının 378'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının 59 olduğu belirtildi.
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Rus sağlık sistemine 'yetersiz yatırım' uyarısı
Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin, "Sağlık sistemine yetersiz yatırım yapılıyor. Tümüyle yeni bir yönetim sistemine ihtiyacımız var." dedi.
Kudrin, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, yarım milyondan fazla kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilen Rusya'nın sağlık sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.
Sağlık hizmetlerini yatırım yapmadan iyileştirmenin imkansız olduğunu vurgulayan Kudrin, "Sağlık sistemine yetersiz yatırım yapılıyor. Tümüyle yeni bir yönetim sistemine ihtiyacımız var." dedi.
Rusya'nın bazı bölgelerindeki sorunlara da işaret eden Kudrin, "Sadece yatırım eksikliği değil, bazı bölgelerdeki sağlık sistemi güncel koşulları da karşılayamıyor. Ciddi bir dönüşüme ihtiyacımız var. Denetim yapıp bazı rakamları ortaya çıkartacağız." diye konuştu.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bugün yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 779 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 502 bin 436'ya ulaştı.