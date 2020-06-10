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GeriGündem Çocuklara sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 08:34,

Çocuklara sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda normalleşme takviminin devamı hakkında önemli bilgiler verdi. Bu gelişmenin ardından iki aydan uzun süredir sokağa çıkma yasağı bulunan 18 yaş altı gençler ve çocukların akıbeti merak konusu oldu. Peki, çocuklara sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması, Kabine Toplantısı'nın ardından yeniden gündem oldu. Normalleşme yönünde adımlar atılırken, 18 yaş altını kapsayan kısıtlamalarının devam edip etmeyeceği, bu yaş grubunun ve ebeveynlerinin araştırdığı konu oldu. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında son gelişmeler...

218 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK
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18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Erdoğan, buradaki açıklamasında; "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır" dedi.

4MİLLİ PARKLAR ÜCRETSİZ
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MİLLİ PARKLAR ÜCRETSİZ

Öte yandan Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak. 

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