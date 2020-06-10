Çocuklara sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması, Kabine Toplantısı'nın ardından yeniden gündem oldu. Normalleşme yönünde adımlar atılırken, 18 yaş altını kapsayan kısıtlamalarının devam edip etmeyeceği, bu yaş grubunun ve ebeveynlerinin araştırdığı konu oldu. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında son gelişmeler...