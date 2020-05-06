Çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş için sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapıldı. Çocuklar için sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 4 Nisan’da yapılan kabine toplantısın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını açıkladı. Bu açıklamaya göre 0-14 yaş arası çocukların ne zaman sokağa çıkabileceği belli oldu.