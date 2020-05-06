Çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş için sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?
Çocukların ne zaman dışarı çıkabileceği araştırılıyor. 0-14 yaş için sokağa çıkma izni ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını duyurdu. Bu plana göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların hangi gün ve saat aralığında dışarı çıkabilecekleri duyuruldu.
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1
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20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapıldı. Çocuklar için sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 4 Nisan’da yapılan kabine toplantısın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını açıkladı. Bu açıklamaya göre 0-14 yaş arası çocukların ne zaman sokağa çıkabileceği belli oldu.
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ÇOCUKLAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
0-14 yaş arası 13 Mayıs’ta 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 9-10 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı sınırlaması uygulaması devam edecek.
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0-14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasağının tamamen sona ereceği tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.