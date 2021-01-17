Çocuk menüsü oyuncaklarından 3500 parçalık koleksiyon yaptı

"Bilindiği gibi 40 yaşından sonra insanların birazcık hafıza kaybına uğramasından dolayı oyuncakların bizi geçmişe götürmesi benim için daha çok anlam kazandı. Bir de son 1 yıldan beri üzerimizdeki pandemi olaylarından dolayı ben koleksiyonumun olduğu çatı katına çıkıyorum onlara bakarak hem geçmişimi, hem de onların insanlara vermiş olduğu hizmeti görüyorum. Bir yıldan beri pandemide hem vakit geçirmek amacıyla hem de insanlara bir şey yapmak için bu oyuncakları biriktirdim. İnşallah insanlar da bir şeyler biriktirerek geçmişten geleceğimize yön vermek amacıyla biriktirmeye başlar.”