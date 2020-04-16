CNN: ABD istihbaratı koronavirüsün Vuhan'daki viroloji laboratuvarında üretildiği iddialarını araştırıyor
Amerikan CNN Televizyonu, ABD istihbaratının, dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne yol açan Covid-19 virüsünün Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinde yarasa virüslerinde araştırmalar yapan bir viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarını araştırdığını öne sürdü.
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Amerikan CNN Televizyonu, ABD istihbaratının, dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne yol açan Covid-19 virüsünün Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinde yarasa virüslerinde araştırmalar yapan bir viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarını araştırdığını öne sürdü.
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Uzun bir süredir komplo teorilerine konu olan bu iddia, önceki gün Washington Post gazetesinin yayımladığı bir haberle yeniden gündeme taşındı.
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Gazete, Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden iki elçilik görevlisinin Ocak 2018'de Dışişleri Bakanlığı'nı laboratuvarın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve burada yapılan çalışmaların SARS benzeri bir salgının başlamasına neden olabileceği konusunda uyardığını yazdı.
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ABD'nin teknolojik ve mali desteğiyle kurulduğu belirtilen laboratuvarın internet sitesinin geçen hafta Amerikalı yetkililerin ziyaretiyle ilgili haberi kaldırdığı belirtiliyor.
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Sitede, laboratuvarda çalışan ve virüsün ilk görüldüğü kişi olduğu öne sürülen yeni mezun bir öğrencinin de profilini kaldırdığı söyleniyor.
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Laboratuvar, salgının çıkış noktası olduğuna inanılan vahşi hayvanların da satıldığı balık pazarına birkaç kilometre mesafede.
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'Biyolojik silah değil'
CNN istihbarat kaynaklarına dayanarak Amerikalı yetkililerin virüsün bir biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmadığı ancak Covid-19'un buradan kazayla yayıldığı ya da burada çalışan bir kişinin hastalığı başkalarına da bulaştırmış olabileceği ihtimalini araştırıyor.
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'e dün bu iddialar soruldu.
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Org. Milley, "İstihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. (Virüsün) doğal yollarla ortaya çıktığına dair önemli ölçüde kanıt olmasına rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Ama yine de tam emin olamayız" dedi.
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CNN, virüsün Vuhan'daki laboratuvardan kaynaklandığı teorisinin Trump'ın destekçileri ve Kongre'deki Cumhuriyetçiler tarafından gündemde tutulduğunu öne sürdü.
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CNN bu grupların dikkatleri krizi yönetim biçimi eleştirilere hedef olan Trump'tan uzaklaştırmaya çalıştığını savundu.
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Trump: Diğer ülkeler sayıları gizliyor
ABD Başkanı Trump, dünya çapında ölümlerin önemli bir kısmının neden ABD'de gerçekleştiğiyle ilgili bir soruya, diğer ülkelerin ölü sayılarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek yanıt verdi.
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Çin'in adını veren Trump, "Bu ülkelerden gelen sayılara inanan var mı?" diye sordu.
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Çin: ABD’nin, 'Kovid-19 laboratuvarda üretildi' iddiası bilimsel değil
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ortaya çıktığı Vuhan kentinde bir laboratuvardan sızdırıldı" iddiasını yalanladı.
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Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kovid-19’un, "ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde bulunan bir laboratuvardan sızdırıldığı" iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Kovid-19'un, kaynağı ve yayılma şeklinin bilimin konusu olduğunu savunan Cao, bu meselenin bilim adamları ve sağlık uzmanları tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.
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Cao, "Size hatırlatmak istiyorum ki Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri birçok defa Kovid-19 virüsünün laboratuvarda üretildiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti." ifadesini kullandı.
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Dünya genelinde tanınmış çok sayıdaki bilim adamının "virüsün sözde laboratuvardan sızdırıldığı söylemlerinin" bilime dayanmadığını düşündüğünü aktaran Cao, salgın hastalığının insanlığın ortak düşmanı olduğunu belirtti.
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Sözcü Cao, uluslararası toplumun, Kovid-19 ile makul şekilde mücadele etttiği sürece zafer kazanabileceğini söyledi.
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ABD basını, bazı kaynaklara dayandırarak, Çin'in Kovid-19'u, ilk ortaya çıktığı şehir olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsünde ürettiğini iddia etmişti.
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ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden virüsün kaynağı tartışması Çin'in ünlü epidemiyologlarından Cong Nanşan'ın 6 Mart'ta "Kovid-19'un ilk Çin'de ortaya çıkması, kaynağın Çin olduğu anlamına gelmez" açıklamalarıyla hız kazanmıştı.
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Bakanlık Sözcüsü Cao, 12 Mart'ta sosyal paylaşım platformu Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla, ABD ordusunu, virüsü Vuhan'a getirmekle itham etmiş ve Washington yönetiminin bu konuda bir açıklama borçlu olduğunu ifade etmişti.
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ABD ve İngiltere'den bilim insanları, 17 Mart'ta "Nature Medicine" dergisinde yayımladıkları makalede, Kovid-19'un DNA dizilimi incelendiğinde, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan reseptör proteinlerde doğal seçilimin izleri olduğuna dikkati çekerek "virüsün laboratuvar ortamında üretilmiş veya manipüle edilmiş olmasının mümkün olmadığı" sonucuna ulaşmıştı.
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 84 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 84 bini aştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 134 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 515 bin 283 kişi iyileşti.
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 84 bin 633'e ulaştı.
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Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 342, Hong Kong'da 4, İtalya'da 21 bin 645, İspanya'da 18 bin 812, Fransa'da 17 bin 167, İngiltere'de 12 bin 868, İran'da 4 bin 777, Belçika'da 4 bin 400, Almanya'da 3 bin 804, Hollanda'da 3 bin 134, Brezilya'da 1760, Türkiye'de 1518, İsviçre'de 1239, İsveç'te 1203,
"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:
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"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:
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İspanya 180 bin 659, İtalya 165 bin 155, Fransa 147 bin 863, Almanya 134 bin 753, İngiltere 98 bin 476, Çin 82 bin 341, İran 76 bin 389, Türkiye 69 bin 392, Belçika 33 bin 753, Brezilya 28 bin 912, Kanada 28 bin 379, Hollanda 28 bin 153, İsviçre 26 bin 336, Rusya 24 bin 490, Portekiz 18 bin 91, Avusturya 14 bin 370, İrlanda 12 bin 547, İsrail 12 bin 547, Hindistan 12 bin 456, İsveç 11 bin 927,
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Peru 11 bin 475, Güney Kore 10 bin 613, Japonya 9 bin 338, Şili 8 bin 917, Ekvador 7 bin 858, Polonya 7 bin 582, Romanya 7 bin 216, Norveç 6 bin 798, Danimarka 6 bin 681, Pakistan 6 bin 505, Avustralya 6 bin 462, Çekya 6 bin 301, Suudi Arabistan 5 bin 862, Meksika 5 bin 847, Filipinler 5 bin 453, Birleşik Arap Emirlikleri 5 bin 364, Endonezya 5 bin 136, Malezya 5 bin 72, Sırbistan 4 bin 873, Ukrayna 4 bin 161, Panama 3 bin 751, Belarus 3 bin 728, Katar 3 bin 711,
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Singapur 3 bin 699, Dominik Cumhuriyeti 3 bin 614, Lüksemburg 3 bin 373, Finlandiya 3 bin 237, Kolombiya 3 bin 105, Tayland 2 bin 672, Arjantin 2 bin 571, Güney Afrika 2 bin 506, Mısır 2 bin 505, Yunanistan 2 bin 192, Cezayir 2 bin 160, Moldova 2049, Fas 2024, Hırvatistan 1741, İzlanda 1727,
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Bahreyn 1671, Macaristan 1652, Irak 1415, Kuveyt 1405, Yeni Zelanda 1401, Estonya 1400, Özbekistan 1349, Kazakistan 1331, Azerbaycan 1253, Slovenya 1248, Bangladeş 1231, Ermenistan 1111, Bosna Hersek 1110, Litvanya 1091, Umman 1019 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1017."
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Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19, ABD genelinde 639 bin 664 kişide tespit edilirken, 26 bin 950 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.