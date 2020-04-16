CNN: ABD istihbaratı koronavirüsün Vuhan'daki viroloji laboratuvarında üretildiği iddialarını araştırıyor

İspanya 180 bin 659, İtalya 165 bin 155, Fransa 147 bin 863, Almanya 134 bin 753, İngiltere 98 bin 476, Çin 82 bin 341, İran 76 bin 389, Türkiye 69 bin 392, Belçika 33 bin 753, Brezilya 28 bin 912, Kanada 28 bin 379, Hollanda 28 bin 153, İsviçre 26 bin 336, Rusya 24 bin 490, Portekiz 18 bin 91, Avusturya 14 bin 370, İrlanda 12 bin 547, İsrail 12 bin 547, Hindistan 12 bin 456, İsveç 11 bin 927,