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Çernobil nerede, hangi ülkede? Çernobil nükleer felaket ne zaman oldu? İşte Çernobil'in haritadaki konumu

#Çernobil#Ukrayna#Rusya

Çernobil'in nerede olduğu Rusya Ukrayna savaşının başlaması ile gündeme geldi. Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya-Ukrayna krizinde Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon emri verdi. Ukraynalı yetkililer, Çernobil nükleer santral alanının çevresinde çatışmalar olduğunu duyurdu. Dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olan Çernobil insanlık tarihinin o güne kadar gördüğü en büyük çevre felaketlerinden birini yaşamıştı. Peki, Çernobil nerede, hangi ülkede? İşte, Çernobil'in Nükleer Santrali patlaması ve coğrafi konumu hakkında ayrıntılar...

1/4Çernobil nerede, hangi ülkede Çernobil nükleer felaket ne zaman oldu İşte Çernobilin haritadaki konumu

Çernobil faciası Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatla beraber yeniden akıllara geldi. 26 Nisan 1986 tarihinde eski Sovyetler Birliği'nde meydana gelen dünya tarihinde görülen en büyük nükleer facia olan Çernobil Faciası 600 bin kişinin yüksek dozda radyasyona maruz kalmasına neden olmuştu. Çernobil, Belarus sınırına yakın, Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev Oblast'ına bağlı Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde bulunuyor.

2/4ÇERNOBİL NEREDE

ÇERNOBİL NEREDE?

Çernobil, Belarus sınırına yakın, Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev Oblast'ına bağlı Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde bulunan, Çernobil Nükleer Santrali'nin infilak etmesiyle oluşan Çernobil faciası'ndan dolayı kısmen terk edilmiş bir şehirdir. 1923'ten beri Çernobil Rayonu'nun idari merkezi olan şehir, tarihin en felaketli nükleer kazası olan Çernobil Nükleer Santrali'nde gerçekleşen nükleer kazadan 9 gün sonra, 5 Mayıs 1986'da tahliye edildi. Kazadan sonra 1988'de rayon dağıtıldı ve yönetim komşu Ivankiv Rayonu'na devredildi.

3/4ÇERNOBİL FACİASI NE ZAMAN OLDU

ÇERNOBİL FACİASI NE ZAMAN OLDU?

Bugün Rusya olarak bilinen coğrafyada Sovyetler Birliği rejimi hüküm sürmekteydi. Ukrayna'da Sovyetler Birliği'ne bağlı bir devletti. Ukrayna'nın başkenti olan Kiev şehrine yaklaşık olarak 130 km uzaklıkta ve kuzeyinde yer alan Çernobil kentinde Çernobil Nükleer Santrali faaliyet göstermekteydi.

4/4Çernobil nerede, hangi ülkede Çernobil nükleer felaket ne zaman oldu İşte Çernobilin haritadaki konumu

Çernobil nükleer santralinin 4. reaktöründe 26 Nisan 1986 tarihinde korkunç bir patlama meydana geldi. Nükleer reaktördeki bu patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar çok geniş bir alana yayıldı. Ülke sınırlarını aşan radyoaktif madde yüklü bu bulutlar Türkiye'ye de geldi ve bu coğrafyayı özellikle de sınıra yakın olan Karadeniz bölgesini ve insanını etkiledi.

Çernobil faciası sebebiyle kanser vakalarında çok hızlı ve anormal bir artış meydana gelmiştir.

Bilim insanları Çernobil nükleer faciasının etkilerinin nesiller boyunca devam edeceğini bildirmektedir.

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#Çernobil#Ukrayna#Rusya