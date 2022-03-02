Cemre ne zaman düşecek 2022? Üçüncü cemre toprağa düştü mü? İşte 3. cemre düşme tarihi

PROF. DR. HAMZAOĞLU CEMRE DÜŞMESİ OLAYINI ANLATTI

Halk arasında ‘ilkbaharın habercisi' diye tanımlanan ve üç aşamada gerçekleşen ‘cemre düşmesi' olayının doğaya olan etkilerini Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu anlattı.



Pek çok bitkinin literatüre kazandırılmasında etkin rol oynayan, çalışmaları kapsamında ‘Türler ve Habitat' adlı bir de dergi çıkaran Hamzaoğlu, uzun yıllardır bitkiler üzerinde faaliyetler yürütüyor. Cemre düşmesinin aslında her sene şubat ayında güneş ışınlarının dünyaya dik düşmesi sonucunda meydana gelen bir ısınma olayı olduğunu açıklayan Hamzaoğlu, “Cemre düşmesinin bir bilimsel bir de halk kültüründeki anlam karşılığı var. Bilimsel olarak baktığımızda katılar sıvılara göre sıvılar da gazlara göre daha geç ısı alır verirler. Kolay ısı alıp veren atmosfer olduğu için önce havaya cemre düşüyor, arkasından molekül yoğunluğu biraz daha fazla olan sıvılar, arkasından da daha yoğun olan kara parçalar. Halk arasındaki kültürel karşılığı ise baharın gelişi diye yorumlanır cemre düşmesi” dedi.