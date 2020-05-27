Celp, terhis ve sevk işlemlerinde son durum: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri sorgulama

Süreçte, bir taraftan teröristle bir taraftan da virüsle mücadeleyi başarıyla sürdürdüklerini söyleyen Akar, şöyle devam etti:



"Fakat normalleşme de bir zaruret, bir ihtiyaç. Bu manada hem celplerin hem de terhislerin başlaması konusunda gerekli çalışmaları yaptık. En önemli amacımız, terhis olan Mehmetçiğin evine sağlıklı şekilde gitmesi, evinden kışlaya gelen Mehmetçiğin de sağlıklı olarak birliğine katılması. Bunun için gayret gösteriyoruz. Zaten erteleme de bu nedenle oldu. 1 aylık süre içinde yapacağımız hazırlıkları yaptık. Yapmaya çalıştığımız husus, 31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlaması, buna karşılık 5 Haziran'dan itibaren de celplerin başlaması.



Bedelli statüsünde bir değişiklik yok, 20 Haziran'dan itibaren de onların celpleri başlayacak. 4 haftalık eğitimlerini yapmak suretiyle vatani görevlerini tamamlayacaklar. 'Bedelli uzaktan eğitimle yapılsın' gibi bir çalışma gündemimizde yok."

Kışlalarda alınacak tedbirlerin sorulması üzerine Akar, celplerle ilgili tüm çalışmaların yapıldığını, Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içerisinde bunları yürüttüklerini söyledi.Akar, "5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak tüm gençlerimiz teste tabi tutulacak. Orada testleri yapılacak, Askerlik şubeleri bunu planladılar. Sevkten 3-4 gün önce gerçekleştirilecek. Testlerin sonuçları belirlendikten sonra gençler birliklerine sevk edilecekler." dedi.



Hulusi Akar, 5 Haziran öncesindeki 4 gün boyunca, 100 bin civarındaki gence PCR testi uygulanacağını dile getirerek, sonuçların en kısa zamanda alınacağını, sonuçlara göre işlemlerin yapılacağını belirtti.