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Haber Giriş: 20 Ekim 2021 - 11:14 | 

Cadılar Bayramı ne zaman? Halloween nedir? İşte Cadılar Bayramı tarihçesi

Son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelen Cadılar Bayramı, her yıl ekim ayında kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde kutlanan Cadılar Bayramı bir dizi geleneği de içerisinde barındırıyor. Peki, Cadılar Bayramı ne zaman? Halloween nedir? İşte Cadılar Bayramı tarihçesi

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Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır. Diğer Cadılar Bayramı kutlamalarında yapılan etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.

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Cadılar Bayramı’nın kökeni antik pagan ve Hristiyan geleneklerine dayanıyor. İlk olarak İrlanda’da ortaya çıktığına inanılıyor. Geleneğin aslına göre amaç korkunç kostümler giyerek o gün dünyaya gelen kötü ruhları korkutmak.

3Kutlamalar

Kutlamalar

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır.

En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak "ruh keki" toplaması geleneğidir.

Yetişkinler, 31 Ekim'e en yakın hafta sonunda kıyafet baloları düzenlerler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakteri gibi korkunç kostümler giyerler.

Muhafazakâr Hristiyanlar, özellikle Protestanlar, genelde Cadılar Bayramı'nı kutlamazlar ve yanlış bulurlar

4Halloween ne demek

Halloween ne demek?

Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır. Bu sözcük All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramından kısaltılarak oluşturulmuştur.

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