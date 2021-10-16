Cadılar Bayramı ne zaman? 2021 Halloween o tarihte yapılacak
Geleneksel olarak Ekim ayının sonunda gerçekleştirilen Cadılar Bayramı'na birbirinden ilginç kostümleri ve renkli dansları ile binlerce kişi katılıyor. Avrupa ve ABD kültüründe önemli bir yeri olan etkinlikler, ülkemizde de son dönemde ilgiyle takip ediliyor. Peki, Cadılar Bayramı ne zaman?
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Dünyada birçok ülkede kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de kutlanmaya başlandı. 'Halloween' olarak da adlandırılan bayram, ülkemizdeki popülerliğini git gide arttırmaya devam ediyor. İşte, Cadılar Bayramı olarak da bilinen Halloween hakkında bilgiler...
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CADILAR BAYRAMI HER SENE 31 EKİM'DE KUTLANIYOR
Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir.
Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır.
31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.
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CADILAR BAYRAMI NEDİR?
Genellikle çocukların çeşitli korkunç kostümler giyerek, bulunduğu köyün, mahallenin ya da kasabanın evlerini kapı kapı gezerek şeker, meyve ve çeşitli hediyeler aldığı bayramdır.
Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.
19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi.
Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.