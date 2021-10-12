Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman, hangi ülkelerde kutlanıyor? İşte Cadılar Bayramı'nın tarihçesi
Her yıl ekim ayında kutlanan Cadılar Bayramı nedeniyle dünyanın farklı yerlerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bir çok insan Cadılar Bayramı konsepti için günler öncesinden hazırlıklara başlıyor. Peki, Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman, hangi ülkelerde kutlanıyor? İşte Cadılar Bayramı'nın tarihçesi...
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Cadılar Bayramı kutlandığı ülkelerde daha yaygın kullanılan ismiyle Halloween, her sene 31 Ekim'de genellikle Batı dünyası ülkelerinde kutlanan bir bayramdır. Gelenek, insanların hayaletleri kovmak için şenlik ateşleri yakıp kostümler giydiği antik Samhain festivaliyle ortaya çıkmıştır. Samhain, kış mevsiminin gelmesini işaretleyen ve Azizler Günü ile birlikte Cadılar Bayramı'nın kökenini oluşturan bir Kelt dini festivalidir.
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CADILAR BAYRAMI HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIYOR?
Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşmaktadır.
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CADILAR BAYRAMI GELENEKLERİ
Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır.
En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak "ruh keki" toplaması geleneğidir.
Yetişkinler, 31 Ekim'e en yakın hafta sonunda kıyafet baloları düzenlerler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakteri gibi korkunç kostümler giyerler.