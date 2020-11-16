Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ-Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 13:31 |
Caddebostan'da deniz çekildi, tedirginlik yaşandı
Kadıköy'de sahillerde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu. Yaşanan durumun depremle ilgili olmadığını belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Yılın bu zamanlarında yağışlara bağlı olarak meteorolojik şartlardan dolayı ve karadan denize doğru olan rüzgarlarda sular çekilir. Su çekilmesini depreme bağlayamayız" dedi. Deniz seviyesinde yaşanan değişiklik havadan da fotoğraflandı.