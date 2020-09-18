Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 bursluluk sınavı sonuç tarihi

Bursluluk sınavı sonuçları için heyecan giderek artıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapıldı. Sınava giren adaylar sorular ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. MEB tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu ve tarih verildi. İşte bursluluk sınavı sonuç tarihi