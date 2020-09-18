Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 bursluluk sınavı sonuç tarihi
Bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bursluluk sınavı bu yıl 5 Eylül’de gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.
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Bursluluk sınavı sonuçları için heyecan giderek artıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapıldı. Sınava giren adaylar sorular ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. MEB tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu ve tarih verildi. İşte bursluluk sınavı sonuç tarihi
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.