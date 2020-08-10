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Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 15:15,

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ziya Selçuk’tan bursluluk sınavı konuları açıklaması

Bursluluk sınavı başvuruları her yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınıyor. Başvuru yapan adaylar heyecanla sınav tarihi beklemeye başladılar. Daha önce 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran 2020'ye ertelenmişti. Bu tarihin bir daha ertelendiği açıklandı. Peki bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…

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Bursluluk sınavı bu yıl eylül ayında yapılacak. Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. İOKBS 2020 yılında 5 Eylül’de gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurdu.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Daha önce 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran 2020'ye ertelenmişti. Daha sonra yapılan açıklamada sınavın yeni tarihinin 5 Eylül olduğu duyuruldu.

2BURSLULUK SINAVI KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
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BURSLULUK SINAVI KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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