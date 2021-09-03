Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2021 bursluluk sınavı süresi
Bursluluk sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenleniyor. Tek oturum şeklinde düzenlenen İOKBS’de adaylar, 4’er seçenekli 100 soruyu cevaplayacaklar. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2021 bursluluk sınavı tarihi ve detaylar
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Bursluluk sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Bursluluk sınavı başvurularını şubat ayı içerisinde tamamlayan adaylar, sınava 5 Eylül’de girecekler. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak olan İOKBS’de adaylara sorulacak sorular ile ilgili de açıklama yapıldı.
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.
Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
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BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?
2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.