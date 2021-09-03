Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2021 bursluluk sınavı süresi

Bursluluk sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Bursluluk sınavı başvurularını şubat ayı içerisinde tamamlayan adaylar, sınava 5 Eylül’de girecekler. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak olan İOKBS’de adaylara sorulacak sorular ile ilgili de açıklama yapıldı.