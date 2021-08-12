Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte 2021 İOKBS tarihi

Ertelenen Bursluluk Sınavı'nın tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2021 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Bursluluk Sınavı ne zaman?
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Öğrencilerin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021 İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı yakın zaman önce netlik kazanmıştı. Gözler şimdi sınavın 2021 takviminde. İşte, 2021 İOKBS tarihi...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.
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5 Eylül'de yapılacak olan sınavın konu ve kazanımlar belli oldu.
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2021 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavında soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar yayınlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınava girecek olan adaylar, sorumlu oldukları konu ve kazanımlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet adresinden ulaşabilir.