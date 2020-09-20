Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2020 MEB İOKBS sonuçları sorgulama ekranı
Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül tarihinde gerçekleşen İOKBS yani bursluluk sınavının sonuçları, yapılan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Bakanlığın meb.gov.tr adresinden ilan edilecek olan 2020 bursluluk sınavı sonuçları öğrenci T.C no ve şifresi ile sorgulanacak. Peki, bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? İşte, İOKBS sonuçları sorgulama ekranı ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili bilgiler.
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2020 bursluluk sınavı sonuçları için son dakika açıklamalar takip ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı sonuçları MEB takvimine göre 28 Eylül tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav itirazları başlayacak. Burslar, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenmeye başlanacak. İşte, ayrıntılar.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencilerin katılım sağladığı MEB tarafından organize edilen bursluluk sınavı sonuçları için tarih belli oldu. MEB takvimine göre, sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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İOKBS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB'in yaptığı açıklamanın ardından bursluluk sınavı sonuçları MEB. gov. tr adresinden erişime açılacak.
Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
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SINAV İTİRAZ TARİHLERİ
Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.