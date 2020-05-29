Bursa'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte Bursa'da cuma namazı kılınacak camilerin listesi
Camilerin kademeli olarak yeniden ibadete açılmasının cuma namazıyla birlikte başlayacağını belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kendisinin de İstanbul’da Fatih Camii'nde cuma namazı kıldırıp hutbe irad edeceğini söyledi. Bursa'da cuma namazı kılınacak camilerde belirlendi. Peki Bursa'da yaşayan vatandaşlar hangi camilerde cuma namazı kılabilecek. İşte Bursa'da cuma namazı kılınabilecek camilerin listesi
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Bursa'da cuma namazı kılacak camiler Bursa Müftülüğü tarafından açıklandı. Yıldırım, Yıldırım 2, Yenişehir 2, Yenişehir, Osmangazi, Orhangazi, Orhaneli, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Kestel, Keles, Karacabey, İznik, İnegöl 2, İnegöl, Harmancık, Gürsü, Gemlik, Büyükorhan bölgelerinde namaz kılınacak camiler listelendi..
“Cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak”
Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılacak.
Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.
Temizliğe her zamankinden fazla özen gösterilecek
Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecek.
Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescitlerin sürekli havalandırılması sağlanacak.
Maske kullanımı zorunlu olacak
Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılacak.
Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.
Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.
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Herkes seccadesini yanında getirecek
Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Başkan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.
Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli.
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Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. 'Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.' gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim."
Cemaatle ibadet noktasında din görevlilerine önemli sorumluklar düştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, cuma namazının organizesinde yer alacak heyetin titiz bir şekilde çalışıp tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.