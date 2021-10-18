Burası İngiltere

İngiltere’nin Brighton kentinde temizlik işçilerinin grev yapması nedeniyle çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu.
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Ülkenin güneyindeki kentte çöp yığınları nedeniyle meydan gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.
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Temizlik işçilerinin yaklaşık iki hafta önce başlattığı eylem nedeniyle çok sayıda sokakta çöplerin biriktiği gözlemlendi.
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Maaşlarında artış talep eden temizlik işçileri, yerel meclisle görüşmelerin başarısız olması durumunda, yetkilileri 30 günlük uzun bir grev daha başlatmakla tehdit ediyor.
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Mahalle sakinleri, grevin bu kadar uzun sürmesi durumunda sorunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesi taşıyor.
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Soyadını vermek istemeyen Gabriel, AA muhabirine yaptığı açıklamada temizlik işçilerinin grevine ilişkin, halkın muhtemelen yaptıkları işin önemini kanıtlamaya çalışan işçilerin tarafını tutacağını dile getirdi.
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Bölgede yaşayan yerel bir sanatçı Gali Kitz ise sokakların çöp yığınlarıyla dolmasını fırsata çevirdiğini belirterek, sanatını icra etmek için toplanmayan çöp bidonlarının üzerine resim yaptığını anlattı.
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İşçi sendikası ile Brighton ve Hove Şehir Konseyi arasında temizlik işçilerinin taleplerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.