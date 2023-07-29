Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi, kimlere bedava? 29-30 Temmuz KPSS günü metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı olacak?

29-30 TEMMUZ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının düzenleneceği 29-30 Temmuz'da ulaşımın bedava olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu ve şu ifadelere yer verildi.



"29-30 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan “Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS)” girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerdir."