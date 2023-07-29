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Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi, kimlere bedava? 29-30 Temmuz KPSS günü metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı olacak?

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#Ulaşım#Toplu Taşıma#KPSS
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 10:50

KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde belirlenen sınav yerlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Binlerde adayın katılacağı ve farklı branşlar testlerin uygulanacağı sınav 3 oturumda tamamlanacak. Bu noktada Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak adaylar ve görevliler de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Temmuz KPSS günü metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı olacak? İşte konuyla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan gelen açıklama...

1/3Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi, kimlere bedava 29-30 Temmuz KPSS günü metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı olacak

KPSS Alan Bilgisi oturumları bu hafta sonu düzenleniyor. 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınavlara binlerde aday katılacak. 3 oturumda uygulanacak KPSS Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylar ve görevliler de ulaşımla ilgili durumu sorguluyor. Peki 29-30 Temmuz Cumartesi ve Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? İşte o sorunun cevabı...

2/329-30 TEMMUZ İSTANBULDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

29-30 TEMMUZ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının düzenleneceği 29-30 Temmuz'da ulaşımın bedava olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu ve şu ifadelere yer verildi.

"29-30 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan “Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS)” girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerdir."

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3/3KPSS GÜNLERİ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI

KPSS GÜNLERİ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Bu hafta sonu düzenlenen KPSS sınavları için açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29-30 Temmuz günleri sınavlara katılacak adayların ve öğretim görevlilerin ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından faydalanabileceğini belirtti.

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#Ulaşım#Toplu Taşıma#KPSS

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