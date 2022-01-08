Bugün ne sınavı var? 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlar

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün ve yarın olmak üzere Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin güz dönemi dönem sonu sınavları olan finalleri gerçekleştirilecek. Yüz yüze gerçekleşecek olan sınavlar, yarın da devam edecek.



Sınavlar saat 09:30'da başlayacak. Sınav süresinin ne kadar olduğu AÖF tarafından açıklanmadı.