MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBugün ne sınavı var? 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlar
GeriGündem Bugün ne sınavı var? 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 08 Ocak 2022 - 11:34 | 

Bugün ne sınavı var? 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlar

Hafta sonları gerçekleşen sınavlar, vatandaşların bugün ne sınavı var, sınav var mı gibi soruların araştırmalarını yapmalarına neden oluyor. Yeni yılın ikinci haftasını tamamlarken hafta sonu 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlar merak konusu oldu. İşte, ÖSYM takvimine göre bu hafta sonu gerçekleşecek olan sınavlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
ÖSYM ve MEB kurumları tarafından gerçekleştirilen sınavların tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Okullarda sömestr tatiline yaklaşırken, diğer yandan da gerçekleşecek olan sınavlar merak konusu oldu. Peki bugün ne sınavı vardı? İşte 8-9 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek olan sınavlar...
2BUGÜN NE SINAVI VAR

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün ve yarın olmak üzere Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin güz dönemi dönem sonu sınavları olan finalleri gerçekleştirilecek. Yüz yüze gerçekleşecek olan sınavlar, yarın da devam edecek.

Sınavlar saat 09:30'da başlayacak. Sınav süresinin ne kadar olduğu AÖF tarafından açıklanmadı.
3SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraflı sınav giriş belgesi

2. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Gereksiz Belgeler: Öğrenci Kimlik Kartı, Mesleki Kimlik Kartları, Askeri Kimlik Belgesi, Baro Kartı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi