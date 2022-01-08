Bugün ne sınavı var? 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlar
Hafta sonları gerçekleşen sınavlar, vatandaşların bugün ne sınavı var, sınav var mı gibi soruların araştırmalarını yapmalarına neden oluyor. Yeni yılın ikinci haftasını tamamlarken hafta sonu 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlar merak konusu oldu. İşte, ÖSYM takvimine göre bu hafta sonu gerçekleşecek olan sınavlar...
ÖSYM ve MEB kurumları tarafından gerçekleştirilen sınavların tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Okullarda sömestr tatiline yaklaşırken, diğer yandan da gerçekleşecek olan sınavlar merak konusu oldu. Peki bugün ne sınavı vardı? İşte 8-9 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek olan sınavlar...
BUGÜN NE SINAVI VAR?
Bugün ve yarın olmak üzere Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin güz dönemi dönem sonu sınavları olan finalleri gerçekleştirilecek. Yüz yüze gerçekleşecek olan sınavlar, yarın da devam edecek.
Sınavlar saat 09:30'da başlayacak. Sınav süresinin ne kadar olduğu AÖF tarafından açıklanmadı.
Sınavlar saat 09:30'da başlayacak. Sınav süresinin ne kadar olduğu AÖF tarafından açıklanmadı.