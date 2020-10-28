Bugün ne kandili, bugün kandil mi? İşte o konuya dair ayrıntılar
Müslümanlar için manevi önem taşıyan yılın son kandili için vaktin gelmesiyle beraber, 'Bugün kandil mi?' sorusunun yanıtına yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle kandil mesajları alanlar ve gündemde yer alan kandil etkinlikleriyle beraber, bugünün ne kandili olduğunu öğrenmek isteyenler, büyük önem arz eden ve yurttaki camilerde ibadetlerle ihya edilen kandilin anlamını ve önemini öğrenmek istiyor. Peki, bugün ne kandili, bugün kandil mi?
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2020 yılında Regaip, Miraç, Berat kandili idrak edildi. Yılın son kandili olarak da geriye Mevlid Kandili kaldı. Sosyal medyadan paylaşılan ve SMS üzerinden gelen kandil mesajları ardından bugünün hangi kandil olduğu merak konusu oldu. İşte, bugün idrak edilecek kandil günü hakkında bilgi...
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Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bugün ibadetler ve dualarla idrak edilecek.
Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandilini karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşayacak.
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MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
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MEVLİD KANDİLİ’NDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.