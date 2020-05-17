Bugün İstanbul… Şaşırtan fotoğraflar geldi…

‘Sokağa çıkmak çok da önemli değil benim için. Ben evde oturmaktan mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Evim de tenha değil, kalabalığız biz. Torunum var, kızım var yanımda. Onlar bize bakıyorlar. Hayat güzel gidiyor. Biraz buralarda dolanır gideriz, sıcakta çok dolaşmayız. Hava biraz daha serin olursa Yalaman Adası’na doğru gideriz’