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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ DHA - İHA
Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 14:24,

Bugün İstanbul… Şaşırtan fotoğraflar geldi…

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 hafta sonra bugün tekrar 6 saatliğine kaldırıldı. Kadıköy'de sahillere gelen kimi vatandaş yürüyüş yaparken, kimileri de denizde yüzmeyi tercih etti. Benzer görüntüler Avcılar'dan da geldi...

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KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 hafta sonra bugün tekrar 6 saatliğine kaldırıldı.

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Kadıköy'de sahillere gelen kimi vatandaş yürüyüş yaparken, kimileri de denizde yüzmeyi tercih etti

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Saatler 12..00'yi gösterdiğinde Kadıköy'de oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı akın etti.

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Vatandaşlar, deniz havası alabilmek için Fenerbahçe ve Caddebostan Sahillerine geldi. Kimileri parkta yeşilliklerin tadını çıkarttı kimileri ise sahilde yürüdü.

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Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da denize girerek yüzmeyi tercih etti. Sahillerde ve Bağdat Caddesi'nde polis ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için devriye gezdi.

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Polis ekipleri denize giren vatandaşları uyararak denizden çıkmalarını istedi. Uyarılar üzerine denizden çıkan vatandaşlar yeşillik alana geçti.

7SOSYAL MESAFELİ GÜNEŞLENDİLER, YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER
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SOSYAL MESAFELİ GÜNEŞLENDİLER, YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Avcılar'da 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, sahile akın etti. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar sosyal mesafeli ve maskeli şekilde güneşlenirken, kimisi ise yasağa rağmen denize girdi.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar bugün 2. kez sokağa çıkma izninden faydalandı.

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65 yaş üstü vatandaşlardan kimisi sahilde güneşlenirken, kimisi ise yasak olmasına rağmen denize girdi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü.

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Avcılar Sahili’nde bisiklet ile gezen güvenlik görevlisi ise, megafon ile maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uymayı ihmal etmemeyi hatırlattı.

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Havanın sıcak olmasını fırsat bilen 72 yaşındaki Ali Kuzu ile 73 yaşındaki Ali Erdoğan da Avcılar Sahili’ne giderek güneşin tadını çıkaranlardandı.

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Sosyal mesafelerini koruyan ve maske takan can dostların güneşlenmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Telefon ile haberleştiklerini ve hava almak için dışarı çıkmak istediklerini söyleyen arkadaşlardan Hıdır Erdoğan, evde günlerinin zor geçtiğini ve eşi ile tartıştığını söyledi.

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Ali Kuzu ise telefonda arkadaşı Hıdır Erdoğan ile görüştüğünü ve buluşma yerini ayarladıklarını söyledi. Kuzu, güneşlenme fikrinin kimden çıktığı sorusuna arkadaşını göstererek “Sayın dostumdan” dedi.

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Ali Kuzu evde balkonda oturduğunu söyleyerek “Evim bahçeli, güzel oturuyorum. Fakat ben kendimi düşünmüyorum vatandaşı düşünüyorum. Tedbirimi alıyorum” şeklinde konuştu.

15BURASI DA ESKİŞEHİR...
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BURASI DA ESKİŞEHİR...

ESKİŞEHİR'de 65 yaş ve üzerindekiler, 6 saatlik sokak izniyle saat 12.00'den itibaren sokaklara çıkarken, parklar ve ağaç altlarında vakit geçirdi. Çocuk parkında tahterevalliye binenler olduğu görüldü.

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Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki parkta eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Aysel Yelseli (75), evde oturmaktan mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

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‘Sokağa çıkmak çok da önemli değil benim için. Ben evde oturmaktan mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Evim de tenha değil, kalabalığız biz. Torunum var, kızım var yanımda. Onlar bize bakıyorlar. Hayat güzel gidiyor. Biraz buralarda dolanır gideriz, sıcakta çok dolaşmayız. Hava biraz daha serin olursa Yalaman Adası’na doğru gideriz’

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