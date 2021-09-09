Bugün hava nasıl olacak? İstanbul ve Marmara'ya son dakika hava durumu uyarısı! 9 Eylül il il hava durumu tahminleri
Son dakika hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul dahil bir çok ile uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Marmara Bölgesi'nde perşembe günü de aralıklı sağanak ve kuvvetli rüzgar öngörülüyor. Son hava durumu tahminlerine göre Sinop ve Ardahan ile Antalya'nın iç kesimleri ve Orta Toroslar Mevkisi'nde yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 9 Eylül il il hava durumu tahminleri.
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Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan ile Antalya'nın iç kesimleri ve Orta Toroslar Mevkisi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 19°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 28°C Parçalı bulutlu
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EGE Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Manisa, Kütahya, Uşak ve Denizli ile Edremit Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 19°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 20°C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 26°C, 32°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 12°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 28°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 27°C Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ile Kars'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 25°C Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.