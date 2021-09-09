Bugün hava nasıl olacak? İstanbul ve Marmara'ya son dakika hava durumu uyarısı! 9 Eylül il il hava durumu tahminleri

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu



