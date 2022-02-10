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Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: İl il 10 Şubat hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika kar ve yağmur uyarısında bulundu. Yurt genelinde soğuk hava devam ederken Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Şubat hava durumu tahminleri.

1/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı: İl il 10 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Adıyaman çevreleri ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 9°C
Çok bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 2°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

3/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı: İl il 10 Şubat hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 2°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

4/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı: İl il 10 Şubat hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Çok bulutlu, doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 15°C
Çok bulutlu bu akşam saatlerinde doğusu sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -4°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

5/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı: İl il 10 Şubat hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin(Eskişehir çevreleri dışında) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 5°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

6/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı: İl il 10 Şubat hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 4°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

7/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı: İl il 10 Şubat hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN 5°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

TRABZON 5°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

8/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı: İl il 10 Şubat hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısı ile Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS -6°C, 1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA 1°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MUŞ -5°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

9/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı: İl il 10 Şubat hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu

MARDİN 5°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu

SİİRT 5°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul