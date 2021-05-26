Bu yıl sınıfta kalma var mı? işte en son bilgiler

2020-2021 eğitim yılının bitmesine günler kala, en çok merak edilen konulardan biri de sınıf geçme ile ilgili oldu. Bu yıl sınıfta kalma durumu olup olmayacağını merak eden öğrenciler, araştırmalarına hız verdi. Peki, bu yıl sınıfta kalma var mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Liselerdeki sınav düzenlemesiyle ilgili gelen soruların cevapları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter hesabından yayımlandı. Buna göre, "Lise Sınavları İle İlgili Merak Edilenler", "Uzaktan Eğitim", "Sınıf Geçme", "Devamsızlık", "Kayıt-Nakil", "Projeler", "Burs ve Pansiyon İşlemleri", "Genel" başlıklarındaki sınava ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:
2
Sınıf geçme kriterleri nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı?
"Sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sunulan tercihlere göre seçim yapan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yürütülecektir. Bu bakımdan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başarısız olan öğrencilerin sınıfta kalması söz konusu olabilecektir."
3
Sözlü ve performans ödevlerini yapmak zorunda mıyız yoksa o da 1. döneme göre mi değerlendirilecek?
"Birinci dönem aldıkları notlara göre değerlendirilmeyi tercih eden öğrenciler sadece bu notları ile değerlendirileceklerdir. Bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacaktır."
4
Sınava girmek istemeyip, ilk dönem notunun ikinci döneme geçmesini isteyen öğrencilerin proje ödev notları da ikinci döneme aktarılacak mı?
"Eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmeyecek olan öğrencilerin birinci dönemde aldıkları notlara göre yıl sonuna ilişkin iş ve işlemleri tamamlanacaktır. Bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacaktır."