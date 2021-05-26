Bu yıl sınıfta kalma var mı? işte en son bilgiler

Sözlü ve performans ödevlerini yapmak zorunda mıyız yoksa o da 1. döneme göre mi değerlendirilecek?



"Birinci dönem aldıkları notlara göre değerlendirilmeyi tercih eden öğrenciler sadece bu notları ile değerlendirileceklerdir. Bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacaktır."



