Bu sene oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayı takvimi

İslam alemi için en kutsal aylar arasında yer alan ramazan için geri sayım devam ediyor. 2022 Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk oruçların tutulacağı tarih, ibadetleri için sabırsızlanan vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba