Bu sene oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayı takvimi

İslam alemi için en kutsal aylar arasında yer alan ramazan için geri sayım devam ediyor. 2022 Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk oruçların tutulacağı tarih, ibadetleri için sabırsızlanan vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...