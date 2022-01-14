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Bu sene oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayı takvimi

#Oruç#Ramazan#2022 Ramazan

2022 Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşların tarih araştırmaları başladı. 2022 ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, ramazan ne zaman başlayacak? 2022'de ilk oruç ne zaman?

1/3Bu sene oruç ne zaman 2022 Ramazan ayı takvimi

İslam alemi için en kutsal aylar arasında yer alan ramazan için geri sayım devam ediyor. 2022 Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk oruçların tutulacağı tarih, ibadetleri için sabırsızlanan vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

2/3RAMAZAN AYI NE ZAMAN

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

3/3BAYRAM MAYIS AYINDA İDRAK EDİLECEK

BAYRAM MAYIS AYINDA İDRAK EDİLECEK

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

 

 

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#Oruç#Ramazan#2022 Ramazan