Bu kez safları sık tutmadık

Almanya’da koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı.
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Ülkede, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin çoğu, sabah namazından itibaren tekrar açıldı. Camilerde, ülkede büyük Müslüman çatı derneklerinin oluşturduğu Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM) tarafından Kovid-19 tedbirlerine ilişkin hazırlanan yönetmelik uygulandı.
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Bu kapsamda ülkedeki birçok camide Müslümanlar yaklaşık 8 hafta sonra yeniden sabah namazını cemaatle kıldı.
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Camiye girmeden önce isimleri ve iletişim bilgileri alındıktan sonra ellerini dezenfekte eden Müslümanlar, camide 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve maskeyle namazı eda etti. Namaz kılındıktan sonra caminin içi görevliler tarafından dezenfekte edildi.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi’nde kılınan sabah namazında Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de cemaatle birlikte saf tuttu.
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Mevlana Camisi’nin imamı Hüseyin Tekkanat, uzun bir zamandan ve zor şartlardan sonra yeniden camiye gelmek ve cemaatle olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Tabii bu şartlar altında da yine büyük bir mutluluk. Rabbim inşallah en kısa zamanda tekrar kendi usulümüz ve adabımızca namaz kılmaya kavuştursun” dedi.
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Sabah namazını kılmaya gelen Abdülkadir Aktürk de camilerin yeniden ibadete açılmasına sevindiğini kaydederek, “Uzun zaman sonra cemaatle sabah namazını kılmayı, hocamızı görmeyi, dualar okumayı ve birlikte namaz kılmayı çok özledik. Bu şartlar altında biraz zor oluyor ama buna da şükür” ifadesini kullandı.
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Kovid-19 önlemleriyle ilgili Aktürk, “Alışık değiliz tabii. Genelde hocalar ‘Safları sık tutun’ der ama şu an ayrı kılmak zorundayız. Biraz farklı bizim için. Buna da şükür. Maskelere de alışmamız lazım” diye konuştu.
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Hamburg’un ilk camilerinden olan Merkez Cami’de de bu sabah, 21 Mart’dan sonra ilk kez namaz kılındı. Camiye gelenler önceden Cami Derneği Başkanı Mehmet Karakaş’a isimlerini yazdırarak randevu aldı. İlk gün olması dolayısıyla yanında seccade getirmeyi unutanlara sadece bir kullanımlık seccadeler verildi. Camiye girişlerde adres bilgileri alınan, maske ve seccade kontrolü yapılan kişiler dezenfekte kullanarak camiye girdiler.
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Merkez Cami İmamı Ercan Yüksekkaya’nın kıldırdığı sabah namazında, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak saf tutuldu. Caminin büyüklüğüne göre namaz kılınmasına izin verilirken, Merkez Cami’de her namaz için en fazla 25 kişi namaz kılabilecek.
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Almanya’da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mart ortasından itibaren camilerde ibadetlere ara verilmişti. Hükümet, salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşeterek mayıs başında ibadethanelerin koşullu olarak yeniden açılabileceğine onay vermişti. Bu çerçevede, toplu ibadetlerin en fazla 50 kişiyle yapılmasına izin veriliyor. 16 maddelik yönetmelik hazırlayan KRM de camilerin açılması için 9 Mayıs tarihini belirlemişti.