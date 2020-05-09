Bu kez safları sık tutmadık

Mevlana Camisi’nin imamı Hüseyin Tekkanat, uzun bir zamandan ve zor şartlardan sonra yeniden camiye gelmek ve cemaatle olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Tabii bu şartlar altında da yine büyük bir mutluluk. Rabbim inşallah en kısa zamanda tekrar kendi usulümüz ve adabımızca namaz kılmaya kavuştursun” dedi.