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Hürriyet
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Kadın
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 12:34 | 

Bu içecekler bağımlılık yaratıp vücudun dengesini bozuyor

Türkiye'de özellikle son dönemlerde asitli içeceklerin tüketiminin arttığını dile getiren uzmanlar, asit yoğunluğu yüksek olan gazlı içeceklerin uzun vadede kişiyi ölüme kadar sürükleyebileceğini söyledi. Diyetisyen Gözde Güzelcan, Gazlı içeceklerin beyinde uyuşturucu kullanıldığında ya da alkol tüketildiğinde uyarılan yerle aynı yeri uyardığını dile getirdi, uyarılarda bulundu.

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Asitli içeceklerin özellikle son 5 senede yüzde 60 oranında tüketimi arttı. Bu da içinde ciddi risk barındırmaktadır. Kronik hastalıklara neden olduğu için çok zararlı olduğunu söylüyoruz ve 'Tüketmeyin' diyoruz. Özellikle çocuklara asitli içecek tüketmek gibi bir alışkanlık kazandırmamamız gerekiyor. Kendi evimizde yaptığımız meyve suları, süt, kefir gibi içeceklere yönelirsek bu sorundan uzaklaşmış oluruz. Gazlı içecekler, karbondioksit gazı ile oluşmuş, su, şeker, glikoz şurubu gibi katkı maddeleri ile oluşuyor. Gazlı içeceklerin bize faydalı olan birçok şeyi bizden götüren ve yerine bir sürü hastalığı getiren bir içecek dizisi olduğunu söyleyebiliriz.

2ASİTLİ İÇECEKLERİN KESİNLİKLE TÜKETİLMEMESİ GEREKİYOR
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'ASİTLİ İÇECEKLERİN KESİNLİKLE TÜKETİLMEMESİ GEREKİYOR'

Obezite, kalp damar hastalıkları, böbrek üstü fonksiyonlarını bozması, siroz ve kansere yol açabilir. Aynı zamanda çocuklarda hiperaktiviteye sebebiyet vermektedir. Özellikle diyabet ve yüksek tansiyon çok ciddi riskleri barındıran hastalıklardır. Bardakta masum görünen bu içeceklerin bizi uzun vadede ölüme sürüklediğini söyleyebiliriz. İçinde çok sayıda katkı maddesi var. Midemizin doğal yapısında hidroklorik asit denilen bir asit var. Gazlı içecekler bu yapıyı bozuyor. Hidroklorik asit yediğimiz ürünleri hazmetmemizi sağlıyor. Bu yapı bozulduğu için kendimizi sürekli aç hissediyoruz, sürekli karbonhidratlı ve yüksek kalorili ürünleri tüketmek istiyoruz. Bu bir kısır döngü. Asitli içeceklerin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

3BAĞIMLILIK YARATIYOR, VÜCUT DENGEMİZİ BOZUYOR
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'BAĞIMLILIK YARATIYOR, VÜCUT DENGEMİZİ BOZUYOR '

Bu nedenle asitli içecekler bağımlılık yaratıyor. Gazlı içeceklerin kronik hastalıklara sebebiyet vermesi, kanserojen olması, çocuklarda dikkat bozukluğu, ders performanslarında düşüş, çalışan insanların kendilerini sürekli yorgun hissetmesi gibi bilişsel fonksiyonları da bizden alıp götürüyor. Onun yerine doğal ürünleri tercih etmemiz gerekiyor.

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Gazlı içecek tükettiğimizde kan şekerimizi 20 dakikada çok fazla yükseltiyor ve düşüşe geçmiş oluyoruz bu şekilde açlık tokluk kimyamızı bozuyor. O yüzden de kilo almamıza sebep oluyor. Vücudumuz sağlıklı beslendiğimizde dengelidir. Bu ürünler vücudumuzun dengesini bozuyor.

5KADINLARDA KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUYOR
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'KADINLARDA KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUYOR'

Fosforik asit içerdiği için özellikle menopoz döneminde ve bu dönemden sonra kemiklerdeki kalsiyumu çekerek kemik kırılganlığına ve kemik deformasyonuna sebep olarak kemik erimesi gibi hastalıklara sebebiyet veriyor. Yapılan bir araştırmada 20 tane denek günde 2 bardak gazlı içecek tüketiyor, 20 tane denek ise tüketmiyor. Gazlı içecek tüketenlerin kemik yapılarına bakıldığında 4 kat daha kırılganlığın arttığı saptanıyor.

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Sodyum benzoat maddesi içerdiği için astım ataklarını artıran, nefes darlığı gibi sorunlara neden oluyor. Bu içerik kullanıldığında ürünlerin raf ömrü daha uzun oluyor bu nedenle de gıda endüstrisi bu maddeyi kullanıyor. Kronik hastalıklara yakalanma riskini yüzde 80 daha artıyor.

Fotoğraflar: İstock

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