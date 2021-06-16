Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman? 19-20 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu, cumartesi ve pazar gününü değerlendirmek isteyen kişilerin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge kapsamında sınırları belirlenen sokağa çıkma yasağının hafta sonu belirli saatlerde uygulanacağı ve bu süre içerisinde market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerlerin açık olacağı bildirilmişti. Kademeli normalleşmenin ikinci etabında, hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi akşamı saat 22.00'da başlayacak. Sokağa çıkma yasağı tüm Türkiye'de 81 ilde devam edecek. 19-20 Haziran sokağa çıkma yasağı da genelgede belirtildiği gibi sürdürülecek. İşte, 19-20 Haziran sokağa çıkma saatleri ile ilgili bilgiler.
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Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri gündemde öne çıkan konuların başında geliyor. Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler kesinleşti. 1 Haziran'da hayata geçirilen karara göre cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu bilgilere göre, bu hafta sonunda da sokağa çıkma yasağı 19 Haziran Cumartesi akşamı saat 22.00'da başlayacak.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Genelgede yer alan açıklamada "Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-¬05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadeleri kullanılmıştı.
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İçişleri Bakanlığı'nın genelgede açıkladığı kararlara göre bu hafta sonunda da sokağa çıkma yasağı pazar günü kesintisiz sürecek. Sokağa çıkma yasağı 19 Haziran Cumartesi akşamı saat 22.00'da başlayacak. 20 Haziran Pazar günü kesintisiz devam edecek ve 21 Haziran Pazartesi günü sabah saat 05.00''da sona erecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
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Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.
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Pazar günleri marketlerde zorunlu temel ihtiyaç haricinde ürün satılamayacak
Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği belirtilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:
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"Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir."