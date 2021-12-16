Brüt- net hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette net, brüt ücret ne anlama geliyor?

MEVCUT TABLOYA ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ VERGİ, PRİM YÜKÜ NE KADAR?

Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi seçenekler arasında yer alıyor. Bu yıl için asgari ücrette işveren payı 554.51 lira, işveren işsizlik sigorta primi 71.55 liraya ulaşıyor. Böylece bu yıl rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti 4203 lirayı geçiyor.