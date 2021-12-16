Brüt- net hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette net, brüt ücret ne anlama geliyor?
Asgari ücret kararının belli olmasına kısa bir süre kala brüt-net ücretleri de yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl asgari ücret brüt olarak 3 bin 577 lira 50 kuruş, net olarak ise 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, asgari ücrette net ve brüt ücret ne anlama geliyor? Brüt- net hesaplaması nasıl yapılıyor?
Brüt, ücret ve ağırlık hesaplamalarında yer alan bir terimdir. Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, vergiler ve kesintileri de içeren toplam tutardır. Net maaş ise kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen somut rakamı ifade eder.
Kişinin eline geçecek olan net miktarı öğrenebilmesi açısında brüt tutarların neler olduğunu bilmesi de önem arz etmektedir. Brüt ücret ya da tutar, hesaplamalarda muhakkak dikkate alınması gereken unsurlar
Kişinin eline geçecek olan net miktarı öğrenebilmesi açısında brüt tutarların neler olduğunu bilmesi de önem arz etmektedir. Brüt ücret ya da tutar, hesaplamalarda muhakkak dikkate alınması gereken unsurlar
BRÜT ÜCRET NEDEN DÜŞER VE ARTAR?
Brüt ücretler aydan aya değişmese de, yıl içinde gelir vergisi oranının artması nedeniyle net ücretler yılın ilk ayına göre sonraki aylarda azalma gösteriyor. Brüt ücretten; gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta primleri kesilir. Brüt ücret aynı kaldığı sürece damga vergisi ve sigorta prim kesintilerinin tutarı değişmese de, ‘gelir vergisi’ aydan aya değişim (artış) gösterebilir. Kesilen gelir vergisindeki artış, net maaşta azalmaya neden oluyor.
ÜCRETLİLERDEN 4 FARKLI KESİNTİ YAPILIYOR
Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılmaya devam ediyor. Brüt 3577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve Vergi tutarı 751 liraya ulaşıyor.
MEVCUT TABLOYA ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ VERGİ, PRİM YÜKÜ NE KADAR?
Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi seçenekler arasında yer alıyor. Bu yıl için asgari ücrette işveren payı 554.51 lira, işveren işsizlik sigorta primi 71.55 liraya ulaşıyor. Böylece bu yıl rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti 4203 lirayı geçiyor.