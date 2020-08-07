Black Friday ne zaman? İşte 2020 Black Friday tarihi
Black Friday 2020 hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazandı. Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Black Friday, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca lira değerinde alışverişin yapıldığı bir gün olacak. Peki, Black Friday ne zaman? İşte, 2020 Black Friday tarihi...
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1
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ABD'de 'Black Friday' olarak adlandırılan ve alışveriş çılgınlığının yaşandığı etkinlik, ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde ve ülkemizde de yapılıyor. Birçok firma bu güne özel indirimlerle satışlarını artırmayı hedeflerken, tüketiciler ise indirimli alışveriş fırsatından yararlanmak istiyor. İşte, 2020 Black Friday tarihi hakkında bilgi...
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Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.
Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.
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NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.