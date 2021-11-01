Türkiye'de şu an saat kaç? Saatler geriye alınacak mı? Resmi Gazete'de açıklandı
Saatlerin geriye alınıp alınmayacağı ve şu an saatin kaç olduğu merak ediliyor. Avrupa’da kış saati uygulaması başladı. 30 Ekim Cumartesi’yi 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 03.00’te saatler bir saat geri alındı. Türkiye’de ise yaz saati uygulaması devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama Resmi Gazete içerisinde yapılmıştı. 2016’da Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son veren Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıkacak. Peki, Türkiye'de şu an saat kaç?
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1
Saatlerin geriye alınıp alınmadığı araştırılıyor. Elektronik aletlerin saatleri, kış ve yaz saati uygulaması doğrultusunda otomatik güncelleniyor. Dünyanın birçok ülkesinde kış saati uygulaması kapsamında saatler bir saat geri alındı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.
2
Türkiye, 2016'da yaz-kış saati uygulamasını kaldırdı ve saat dilimini sabitledi. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz
3
SABİT SAAT UYGULAMASI
Kış saati 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.
4
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.