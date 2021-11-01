Türkiye'de şu an saat kaç? Saatler geriye alınacak mı? Resmi Gazete'de açıklandı

Saatlerin geriye alınıp alınmadığı araştırılıyor. Elektronik aletlerin saatleri, kış ve yaz saati uygulaması doğrultusunda otomatik güncelleniyor. Dünyanın birçok ülkesinde kış saati uygulaması kapsamında saatler bir saat geri alındı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.