BioNTech aşı randevusu alma: Aile hekiminden aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS randevu ekranı
BioNTech aşı randevusu nasıl alınır sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile yeniden gündeme geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. "dedi. Toplumsal bağışıklıkta önem arz eden koronavirüs aşısı için aile hekimlerinden randevu alacak olanlar, başvuru işlemlerinde T.C kimlik numarası bilgilerini kullanacak. Peki, aile hekiminden aşı randevusu nasıl alınır? İşte, BioNTech aşı randevusu alma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz." dedi. Bu gelişmeden sonra aşı randevusu alma ekranı merak konusu oldu. Peki, aile hekiminden BioNTech aşı randevusu alınır alınır?
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Sağlık Bakanı Koca'nın "BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede" açıklamasının ardından, aşı randevusu almak için gün sayan kişilerin araştırması hız kazandı.
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
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Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek
.Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.