Biontech 3. doz ne zaman yapılacak? İşte koronavirüs aşılama çalışmalarında son durum
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 367 bin 35 doza yükseldi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,94 olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise üçüncü doz için aşılama tarihi merak ediliyor. Peki, Biontech3. doz ne zaman yapılacak?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından aşılama tarihi merak konusu oldu. İşte, Biontech 3. dozda son bilgiler...
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Çift doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı.
3. doz aşı randevusu alma ekranı, Sağlık Bakanlığı'nın mRNA aşılarında hatırlatma dozuna onay vermesinin ardından yoğun ilgi görmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, iki doz BioNTech aşısı olan vatandaşların hatırlatma dozu yaptırmalarına karar verdi. e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden randevu alınarak sıralı gelenler 3. doz aşılarını hastanelerde yaptıracaklar. 6. aydan sonra koruyuculuğunun düştüğü tespit edilen mRNA aşıları, 2. dozunu yaptıralı 6 ayı geçenlere uygulanacak.
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3. DOZ AŞILAR KİMLERE YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın gündeminin ve sürece ilişkin yeni kararların değerlendirildiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bir açıklama paylaştı.
Bakan Koca, kritik toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada bazı önemli kararlar alındığını belirterek kararları şu şekilde sıraladı:
1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.
3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.
4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.
5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."