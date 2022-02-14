BİLSEM sınavı ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınavı tarihleri

Ön değerlendirmede sonrası öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacağı BİLSEM sınav takvimi belli oldu. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası süreç tamamlanacak. İşte BİLSEM sınav tarihlerine dair detaylar...