BİLSEM sınavı ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınavı tarihleri

Ön değerlendirmede sonrası öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacağı BİLSEM sınav takvimi belli oldu. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası süreç tamamlanacak. İşte BİLSEM sınav tarihlerine dair detaylar...
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.
BİLSEM genel zihinsel yetenek ön değerlendirmeleri 19 Şubat tarihinde başlayacak. Uygulama, cumartesi ve pazar günleri 5 oturumda gerçekleştirilecek.
19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.