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BİLSEM sınavı ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınavı tarihleri

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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılan sınav araştırılmaya devam ediyor. Başvurularını yapan öğrenciler BİLSEM sınavı ne zaman merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri aaçıklandı. Peki BİLsem sınavı ne zaman 2022? İşte BİLSEM sınavı tarihleri...

1/3BİLSEM sınavı ne zaman 2022 Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınavı tarihleri

Ön değerlendirmede sonrası öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacağı BİLSEM sınav takvimi belli oldu. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası süreç tamamlanacak. İşte BİLSEM sınav tarihlerine dair detaylar...

2/3BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2022

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2022?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

3/3BİLSEM sınavı ne zaman 2022 Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınavı tarihleri

BİLSEM genel zihinsel yetenek ön değerlendirmeleri 19 Şubat tarihinde başlayacak. Uygulama, cumartesi ve pazar günleri 5 oturumda gerçekleştirilecek.

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

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