BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınavı için geri sayım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
47 kente uyarı İstanbul için saat verildi47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
TFFden 8+3 kuralıyla ilgili dikkat çeken yazıTFF'den 8+3 kuralıyla ilgili dikkat çeken yazı#Tff
Zamana karşı yarış Resmen canlı canlı gömüldülerZamana karşı yarış! Resmen canlı canlı gömüldüler#Ekvador
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Türkiye Uzay Ajansından açıklama geldi İstanbulda meteor heyecanıTürkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi! İstanbul'da meteor heyecanı#İstanbul
Ticaret Bakanı Muş açıkladı Yönetmelik yenilendi: İndirimlere 30 gün şartı geldiTicaret Bakanı Muş açıkladı! Yönetmelik yenilendi: İndirimlere 30 gün şartı geldi#İnternet Satışları
Ve tarih açıklandı: 5 yaş altı çocuklara özel aşıVe tarih açıklandı: 5 yaş altı çocuklara özel aşı!#Pfizer-Biontech
Dünyanın konuştuğu gazeteci için flaş kararDünyanın konuştuğu gazeteci için flaş karar!#Yeni Zelanda
Omicronun kardeşinden kötü haber... İşte ezber bozan BA.2 raporu'Omicron'un kardeşi'nden kötü haber... İşte ezber bozan BA.2 raporu#Omicron
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Orduda bir mahalle diken üstünde Evlerini terk ediyorlar: Sanki odun kırarmış gibi çıtır çıtır çatlıyorOrdu'da bir mahalle diken üstünde! Evlerini terk ediyorlar: Sanki odun kırarmış gibi çıtır çıtır çatlıyor#Ordu
Botoks sonrası ölüm Adli Tıptan şok rapor: Silisyum çıktıBotoks sonrası ölüm! Adli Tıp'tan şok rapor: Silisyum çıktı#İstanbul
Sekizinci bebeğin cinsiyetini havadan duyurduSekizinci bebeğin cinsiyetini 'havadan' duyurdu#Nick Cannon
Dünyada bir ilk... Aşı artık zorunluDünyada bir ilk... Aşı artık zorunlu#Aşı Zorunluluğu
Tektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan kararTektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan karar!#Mehmet Dinçerler
HABERLERGündem Haberleri

BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınavı için geri sayım

#Bilsem#Bilsem 2022#Bilsem Sınavı

BİLSEM sınavı ile ilgili takvim yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri belli oldu. Öncelikle öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınması aşaması gerçekleştirilecek. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman?

1/3BİLSEM sınavı ne zaman 2022 BİLSEM sınavı için geri sayım

BİLSEM sınavı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. BİLSEM ön değerlendirme uygulaması 19 Şubat tarihinde başlayacak. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacak. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması ise 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek

2/3BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak.

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması ise 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

3/3ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK

ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

b)Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

c)Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

ç)Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

d)Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.

e)Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. f)Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

g)Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilsem#Bilsem 2022#Bilsem Sınavı