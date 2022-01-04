BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM başvuru ve sınav tarihi

BİLSEM sınavı ile ilgili araştırmalar başladı. Bilim ve sanat merkezleri öğrenci alımı yoğun ilgi görüyor. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.