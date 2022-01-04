BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM başvuru ve sınav tarihi
BİLSEM sınavı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin detaylar belli oldu. İşlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte sürece dair bilgiler
BİLSEM sınavı ile ilgili araştırmalar başladı. Bilim ve sanat merkezleri öğrenci alımı yoğun ilgi görüyor. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs tarihinde ilan edilecek.
13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında bireysel değerlendirmeler yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında bireysel değerlendirmeler yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.