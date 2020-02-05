BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Grup tarama sonuç tarihi

BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz sürecine geçilecek. Peki BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman açıklanacak?