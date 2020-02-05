BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Grup tarama sonuç tarihi
Ocak ayının ilk haftasında başlayan BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) grup tarama sınavları devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. Grup tarama sınavları yaklaşık 3,5 ay sürecek ancak öğrenciler ve veliler şimdiden BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından yayımlanan BİLSEM 2020 takvimi…
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca, Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) gidecek özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınavları 4 Ocak - 19 Nisan arasında yapılacak.
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BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz sürecine geçilecek. Peki BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman açıklanacak?
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GRUP TARAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.
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BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.