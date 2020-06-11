BİLSEM sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama var mı?
Ailelerin yakından takip ettiği BİLSEM sınav sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Yaklaşık 2 ay önce açıklanması gerekirken pandemi sürecindeki olumsuzluklar dolayısıyla değerlendirme süreci sekteye uğrayan BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o anne babaların merakla beklediği o konu hakkında bazı bilgiler
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Özel eğitim ve öğretim imkanı tanıyan BİLSEM için sınav sonuçları merakla araştırılmaya devam ediliyor. Değerlendirme işlemini Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı BİLSEM sınav sonuçları için gözler, resmi internet sitesine çevrilmişti. Peki, BİLSEM sınav sonuçları için son gelişmeler neler? İşte, o detaylar
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olmuştu. Bu sınavın sonuçlarının ise 22 Nisan tarihinde açıklanacağı ilan edilmişti. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Mayıs ayının ilk haftasında canlı yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etti.
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BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme sınavının herhangi bir aksilik olmaması halinde 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
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BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.