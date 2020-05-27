BİLSEM sınav sonuçları 2020 MEB tarafından ne zaman hangi gün açıklanacak?

BİLSEM SINAVI NASIL YAPILIR? BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.



GRUP TARAMA SINAVI: Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.



Öğrencinin tablet bilgisayar uygulamasına hazırlanması için geliştirilen "BİLSEM 2020 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü" hem Android hem IOS platformlarında 2019 Aralık ayı içinde yayımlanacak. Uygulama Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilecek.



BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI:Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.



Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.