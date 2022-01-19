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BİLSEM öğretmen atama başvuru kılavuzu yayınlandı: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

#Bilsem#BİLSEM Öğretmen Atama#BİLSEM Öğretmen Atama Kılavuzu

BİLSEM öğretmen atama başvuru kılavuzu yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlanmıştır.” Denildi. Peki, öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

1/4BİLSEM öğretmen atama başvuru kılavuzu yayınlandı: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacak. Başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden gerçekleşecek. BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2/4BİLSEM öğretmen atama başvuru kılavuzu yayınlandı: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin; MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları hâlinde gerekli işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecektir.

Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS’ten takip edilebilecek.

3/4Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:

Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Bakanlığımız kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.

c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde atama alanında boş kontenjan bulunması.

d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (EK-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2022 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak.

4/4BİLSEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

BİLSEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabilecekler. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacak.

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