BİLSEM öğretmen atama başvuru kılavuzu yayınlandı: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Bakanlığımız kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.



b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.



c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde atama alanında boş kontenjan bulunması.



d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (EK-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.



e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2022 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak.