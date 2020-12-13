Meltem ÖZGENÇ / ANKARA - Fotoğraflar: AA / AFP / AP
Haber Giriş: 13 Aralık 2020 - 07:00 |
Son dakika haberleri... Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Yasaklar işe yarıyor mu?
Vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle uygulanmaya başlanan kısıtlamalarda ikinci haftayı dolduruyoruz. Peki yasaklar ne kadar etkili oluyor? Bakan Koca, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nde yüzde 30, Ankara’da ise yüzde 40 düşüş yaşandığını açıkladı. Bilim kurulu üyeleri de asıl etkinin önümüzdeki hafta görüleceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor” açıklamasının ardından, bilim kurulu üyeleri de kısıtlamaların etkisinin bu hafta görüleceğini belirtti.
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Hürriyet’e konuşan kurul üyeleri, salgının seyriyle ilgili gözlemlerini şöyle aktardı:
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ASIL ETKİYİ HAFTAYA GÖRÜRÜZ...
Prof. Dr. Hasan Tezer: İstanbul ve Ankara’da düşüş var ama önlemler henüz tam olarak netice vermedi.
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Şu anda hastanelerde bir birikme var, iyileşme süreçleri bir müddet daha devam edecek.
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Kısıtlamaların neticesi bu hafta görülür.
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Şu anda her gün 30 bin vaka, 6 bin hasta var. Bu hastaların yüzde 5’i ağır hasta. Yoğun bakımdan çıkmak uzun sürebiliyor.
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Bundan sonraki süreçte büyük vaka sayılarının daha çabuk azalacağını tahmin ediyorum ancak ağır hasta sayısı daha yavaş azalacaktır.
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Anadolu’daki sorun da azalır ama o da biraz yavaş olacaktır. Örneğin Hatay çok kötü durumda.
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Bazı yerlerde de yoğun bakım kapasiteleri doldu. Uygulanan kısıtlamaların neticesini önümüzdeki hafta göreceğimizi düşünüyorum.
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ÖNCE BÜYÜKŞEHİRLER...
Prof. Dr. Tevfik Özlü: İlk etkileri pozitiflik oranında görürüz. Poliklinik başvurularına yansır.
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Daha sonra hastaneye yatışlarda, yoğun bakımlarda ve en son ölüm oranlarında görürüz. Bakanın açıklaması buna uygun.
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Bir miktar olumlu etkilenmenin olduğu görülüyor. Ama yeterli olacak mı, önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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Yılbaşına kadar önlemlerin etkili olacağını düşünüyorum.
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Genelde artışlar büyükşehirlerde olur, daha sonra Anadolu'ya dalga dalga yayılır. Vakaların azalma sürecinde de böyle olacağını umut ediyorum.
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PLATO BAŞLADI
Prof. Dr. Deniz Çalışkan: Çok katı bir tedbirle kısa sürede bu işten kurtulabilme olasılığı bu kadar büyük bir ülkede çok olası görünmüyor. O yüzden kademeli geçişin etkilerini görmeye başladık.
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Bazı illerde plato dediğimiz düzleşme, bazılarında da iniş başladı.
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İl il açıklama yapıyoruz. Çünkü her ilin koşulları birbirinden farklı. Hatta ilçeler arasında da fark var.
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Ankara’nın Çankaya’sıyla, Mamak’ı, Altındağ’ı aynı değil.
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O yüzden ilçe bazında da bu kontrol, filyasyon, vaka takibi, temaslı izlemleri şu anda dünyada da aşıdan bile daha önemli önlemler olarak ortaya çıkıyor.
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SANCAR’A AŞI TEŞEKKÜRÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın “Türkiye’de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım” başlıklı haberini paylaşarak Aziz Sancar ile görüştüğünü belirtti.
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Bakan Koca, “Hocamıza bugün basında da yer alan bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim. Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım” açıklamasında bulundu.