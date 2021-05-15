Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni normalleşme için gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında
Bilim Kurulu toplantısı ile yeni normalleşme ve koronavirüs mücadelesinde son durum ele alınacak. Kademeli normalleşme uygulamasının kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı'na Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar yön verecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak olan toplantıda bir diğer gündem de aşı çalışmaları olacak. Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılacak olan toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor. Gözler şimdi kritik toplantının tarihinde. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar.
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Bilim Kurulu toplantısının tarihi yeni hafta öncesi gündeme geldi. Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda bu hafta normalleşme takvimi ele alınacak. Toplantıda kafe, restoran ve eğitim öğretim takvimi ele alınacak. Kritik toplantı öncesi açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,17 Mayıs tarihinde Bilim Kurulu'nun toplanacağını bildirdi. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın yazılı ya da canlı yayında açıklama yapması bekleniyor.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu, bir gazetecinin, "17 Mayıs 05.00'te tam kapanma sona eriyor, 05.00'ten sonra tam açılma mı olacak kontrollü normalleşme mi?" sorusu üzerine, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin 17 Mayıs 05.00'ten sonra hem Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var ardından Kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da o 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız.
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YENİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
Türkiye'nin 17 Mayıs sonrası normalleşme planına göre okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak.Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak.
Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.
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Normalleşme kapsamında ilk olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği konuşuluyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği konuşuluyor.
Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.