Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüs kararları neler olacak? Gözler Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasında

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadelere yer vermişti;



1. Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.



2. Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.