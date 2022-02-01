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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüs kararları neler olacak? Gözler Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasında

#Bilim Kurulu#Koronavirüs#Omicron

Bilim Kurulu sonuçları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalara tüm gözler çevrildi. Son yayınlanan koronavirüs tablosuna göre 24 saatte vaka sayısı, 93 bin 261 olarak kaydedildi. Koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, omicron varyantı, vaka sayıları ve aşılamada son durumun konuşulacağı toplantıda vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızının da ele alınması bekleniyor. Yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı ya da YouTube üzerinden açıklama yapması ön görülüyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve yeni kararlar neler olacak? İşte, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında bildiler.

1/5Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman Koronavirüs kararları neler olacak Gözler Bakan Fahrettin Kocanın açıklamasında

Sağlık Bakanı Koca ne zaman açıklama yapacak? sorusu Bilim Kurulu Toplantısı'nın bekleyenler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Tüm dünya koronavirüsün mutasyona uğramış hali Omicron varyantı ile mücadele ederken, kritik toplantıda alınacak kararlara yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği netlik kazanacak. Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, 2 Şubat tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2/5BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu en son 18 Ocak tarihinde toplanmıştı. Bilim Kurulu genellikle çarşamba günleri bir araya geliyor. Bu haftaki toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, 2 Şubat Çarşamba günü gerçekleşmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

3/5SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadelere yer vermişti;

1. Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

2. Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.

4/5Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman Koronavirüs kararları neler olacak Gözler Bakan Fahrettin Kocanın açıklamasında

3. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

4. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.

5/5Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman Koronavirüs kararları neler olacak Gözler Bakan Fahrettin Kocanın açıklamasında

5. Vakalar, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. 65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir.

6. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir.

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#Bilim Kurulu#Koronavirüs#Omicron